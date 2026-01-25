Policiales

Tres adolescentes dañaron rejas y se fugaron del Inisa este sábado por la noche

Montevideo Portal

Dos jovenes de 18 años y un menor de 17 se escaparon sobre las 20:00 horas de este sábado del Centro Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), ubicado en Bulevar Artigas y Cufré.

Según publicó el Directorio del Instituto, los funcionarios debieron intervenir en una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, con el fin de priorizar la protección de su vida y su integridad física.

En ese momento, los involucrados aprovecharon la situación y se dieron a la fuga tras romper rejas, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

A instancias del Directorio del Instituto, que se hizo presente en el Centro, se dispuso que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes con el fin de “esclarecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas que resulten pertinentes”.

El caso está en manos de Fiscalía de Adolescentes de 3er Turno, que dispuso que se lleve “acta a funcionarios del INISA, relevamiento de cámaras, librar requisitoria de los fugados y derivar a investigaciones a efectos de la captura de los mismos”.

