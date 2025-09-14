Policiales

Trepó a torre de Antel porque Justicia le impide ver a su hijo; bajó tras llamada de Orsi

Montevideo Portal

Un hombre oriundo de Florida de 32 años, llamado Federico, se subió a una torre de electricidad perteneciente a Antel ubicada en el departamento y permaneció subido a la primera plataforma, en donde colocó una pancarta con la inscripción “Hacete cargo SCJ [Suprema Corte de Justicia]” este sábado 13 de setiembre, según informó CW 33 de Florida y confirmó Montevideo Portal.

Su accionar fue en reclamo ante el impedimento legal de ver a su hijo de 4 años debido a una denuncia que recae sobre él.

“La verdad es que ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo”, manifestó el hombre en una videollamada con el comunicador Jorge Bonica que fue compartida a través de redes sociales.

“También lo que estoy denunciando son los malos tratos que no solo me dan a mí sino que les dan a todos los hombres, desde la Unidad Especializada en Violencia de Género en Florida. Directamente, hace unos días, me echaron sin tomarme denuncia por la violencia psicológica que me aplica la madre de mi hijo y que le aplica a él también”, sumó.

El hombre expresó que mientras “ella va, denuncia y le aplican la denuncia en seguida”, en referencia a la madre de su hijo, a él se le “ponen restricciones, como pasa con un montón de padres”.

“Entonces, estoy cansado de todo esto y esta es la última medida que pude encontrar para poder hacer el reclamo”, sumó y pidió que se contacte con él el ministro del Interior, Carlos Negro.

Según informaron fuentes de Presidencia a Montevideo Portal el presidente Yamandú Orsi llamó a Federico, habló con él y logró que, tras más de 4 horas de estar subido a la torre, bajara de allí.

En el operativo trabajaron también efectivos de la Policía, Bomberos y personal médico.

