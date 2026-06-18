Trepando patrullas y camiones de bomberos: la alocada caravana por el título de los Knicks

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Nueva York se rindió este jueves a los Knicks. Más de medio siglo después de su último campeonato de la NBA, una marea naranja y azul desbordó el Bajo Manhattan para celebrar el histórico título conseguido por la franquicia, en una jornada marcada por multitudes, cánticos ensordecedores y aficionados trepados a cualquier estructura que ofreciera una mejor vista del desfile.

Miles de personas coparon desde la madrugada el recorrido entre Battery Park y la Alcaldía de Nueva York, donde estaba previsto que el alcalde Zohran Mamdani recibiera al plantel campeón y le entregara las llaves de la ciudad. La expectativa fue tal que los sectores habilitados para espectadores alcanzaron su capacidad máxima apenas dos horas después de abrir.

Con el inicio de la caravana programado para las 10:00 de la mañana, muchos hinchas habían llegado durante la noche para asegurarse un lugar privilegiado. Cuando los vehículos con los jugadores comenzaron a avanzar por Broadway, en el tradicional tramo conocido como el “Cañón de los Héroes”, el rugido colectivo se hizo sentir a varias cuadras de distancia.

La bendita locura por inmortalizar el momento dejó algunas de las escenas más pintorescas, caóticas y memorables de la jornada. En un despliegue de ingenio y camaradería al límite, grupos de aficionados se ayudaron mutuamente para trepar hacia las escaleras de emergencia, mientras otros se subían a paradas de ómnibus, camiones de bomberos e incluso autos policiales con tal de observar el paso de los campeones.

El ambiente festivo contrastaba con el fuerte operativo desplegado por las autoridades. Más de 10.000 agentes fueron destinados a la seguridad del evento, la cifra más alta asignada a una actividad planificada en la ciudad. Además, numerosas calles fueron cerradas al tránsito y varias estaciones de metro dejaron de operar desde la noche anterior para evitar incidentes y controlar las aglomeraciones.

El entusiasmo reflejaba la magnitud de una conquista largamente esperada. Los Knicks no ganaban un campeonato desde 1973 y, pese a haber sido campeones también en 1970, nunca habían protagonizado un desfile de estas dimensiones. Por eso, la celebración de este jueves se convirtió en la primera rúa de campeonato en los 80 años de historia de la franquicia.

Entre los jugadores más ovacionados estuvieron el base Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de las Finales, junto a Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges. Cada aparición de los protagonistas provocaba una nueva explosión de aplausos y gritos entre los aficionados.

La banda sonora de la fiesta estuvo a la altura del hito. A lo largo del recorrido sonaron repetidamente los acordes de “Empire State of Mind”, de Alicia Keys y Jay-Z, convertida desde hace años en un himno no oficial de los Knicks. La artista neoyorquina tenía previsto interpretar la canción durante el acto de cierre frente al Ayuntamiento.

Los Knicks conquistaron el anillo tras derrotar por 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales, poniendo fin a una espera de 53 años y desatando una celebración que transformó las calles de Nueva York en una gigantesca fiesta colectiva.

Con información de EFE.