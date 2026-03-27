Tremendo: un ómnibus quedó haciendo equilibrio de un puente en Maldonado

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Montevideo Portal

Un ómnibus terminó en una posición peculiar tras un incidente ocurrido este viernes: quedó haciendo equilibrio en un puente, a punto de caer al vacío.

El hecho ocurrió en Nueva Carrara, Maldonado, según informó Cadena del Mar y confirmó Montevideo Portal. El vehículo pertenece a los integrantes del Circo Tranzat, colectivo artístico que antes estaba instalado junto al Castillo de Piriápolis y que actualmente se encontraba en un restaurante conocido como “La Casa de la Abuela”.

De acuerdo con el citado medio, una falla técnica en el sistema de frenos por aire del rodado ocasionó el episodio: al intentar pasar un repecho pronunciado después del puente, el mecanismo de frenado no funcionó. Esto hizo que el vehículo empezara a retroceder por la pendiente sin que la conductora pudiera detener la marcha.

Al bajar, el ómnibus impactó y destruyó las barandas de protección de la vía y quedó colgado del puente, con la cabina en la parte más alta.

La mujer que iba al volante viajaba sola y pudo salir del vehículo por sí misma. Se encuentra en buen estado de salud.

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