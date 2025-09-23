Locales

Tremendo: trepó a una antena, lo convencieron de bajar y cayó mientras lo hacía

Un inusual y peligroso incidente mantuvo en vilo en la tarde de ayer a los vecinos del barrio La Humedad, en la ciudad de Salto.

Allí, según informa el medio local Laguardia Digital, un hombre de unos 30 años trepó decenas de metros hasta encaramarse a lo más alto de una antena, estructura que perteneciera a la radio Cultural.

Una vez en el extremo de la antena, el sujeto se balanceó tomado de unos cables y amenazó con lanzarse al vacío.

De inmediato acudió al lugar personal policial y también de Bomberos. Uniformados y vecinos intentaron convencer al hombre de que depusiera su actitud. Finalmente, este pareció acceder y comenzó a descender por sus propios medios, tal como había subido. Por desgracia, cuando le faltaban unos seis metros para completar la bajada, perdió el equilibrio y cayó.

De inmediato fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se comprobó que presentaba diversos traumatismos y quedó internado.

De acuerdo con el citado medio, vecinos de la zona manifestaron que el hombre es conocido en el barrio, donde se lo suele ver deambulando.