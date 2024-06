Tremendo: mujer murió al caer por ventana de gimnasio mientras usaba una caminadora

Un lamentable y absurdo accidente culminó con la muerte de una joven de 22 años en un gimnasio de Pontianak, Indonesia.

Según informara el portal noticioso NDTV, los hechos ocurrieron poco después del mediodía del pasado 18 de junio.

Las imágenes muestran cómo una mujer que corre en una cinta de ejercicios hace una pausa para limpiarse la cara con una toalla. En ese momento pierde el equilibrio y se desplaza hacia atrás, donde se ve un ventanal con una hoja abierta. En cuestión de un segundo, la mujer cae desde una altura de tres pisos y muere.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital con graves heridas en la cabeza, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. La autopsia reveló que había sufrido numerosos hematomas y laceraciones en la cabeza.

NEW: Woman steps off the back of a treadmill and fatally falls out of a three-story window.



Devastating...



The incident happened in Pontianak, Indonesia while the woman was working out.



The 22-year-old victim had reportedly been exercising for about 30 minutes when she… pic.twitter.com/zt0OpCrrTr