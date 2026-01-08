Tras violento intento de rapiña al SAME, esta es la zona de exclusión en Malvín Norte

Después de un violento intento de rapiña sufrido por una unidad móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Comisión de Seguridad Interna definió una “zona de exclusión” en Malvín Norte.
La zona, que estuvo delimitada durante este jueves, comprende las calles 8 de octubre, camino Carrasco, Pan de Azúcar, Hipólito Yrigoyen, Avenida Italia y Comercio. En ese sentido, los trabajadores limitar sus servicios a plan de sueros, analgesias mayores con morfina o tramadol, curaciones, curaciones postoperatorias, pacientes diabéticos u oncológicos siendo acompañados con apoyo de 911.
Tal como informáramos, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramallo y Menorca, en el barrio Malvín Norte. Allí, un hombre en moto disparó contra el equipo de salud, lo que provocó que el móvil impactara contra un muro mientras intentaba escapar del lugar. Ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos, y el delincuente se dio a la fuga.
A raíz del violento episodio, los trabajadores realizaron un paro de 24 horas. “Desde la FFSP rechazamos estos hechos de violencia que golpean a quienes todos los días salen a cuidar a otros”, cierra el comunicado.
Esta es el área a la que los trabajadores del SAME 105 resolvieron no ingresar por 24HS a menos que fueran acompañados por el servicio 911.
