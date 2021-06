Tras un problema familiar, un hombre está atrincherado en su casa en el barrio La Cantera

Policiales

El hombre, mayor de edad, no lastimó a nadie ni tiene rehenes. “Tiene una cuchilla e intenciones de auto eliminarse”, indican las fuentes.

Desde la media tarde de este miércoles, un hombre está atrincherado en su casa en el barrio La Cantera, en el departamento de Canelones. Según dijeron fuentes de la investigación a Montevideo Portal, el hombre es mayor de edad y tras un conflicto familiar decidió atrincherarse.

Las fuentes consultadas indicaron que no hay personas lastimadas, no tiene rehenes. "Está solo en la casa, no conocimiento de que haya armas de fuego, está con una cuchilla con intenciones de auto eliminarse", indicaron.

Está trabajando en el lugar a cargo del jefe de la Zona IV, personal de la seccional 1ª, personal de la base de URPC de canelones, el GRT con un grupo de intervención y se hizo presente un equipo de la Guardia Republicana con los negociadores tratando de que esta persona "deponga su actitud".

