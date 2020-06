Tras sufrir una neumonía, Danilo Astori fue dado de alta y regresó a su casa

Locales

El exministro de Economía y Finanzas y actual senador por el Frente Amplio Danilo Astori fue internado en el Casmu el pasado domingo 10 de mayo. La noticia fue informada por su pareja, la diputada Claudia Hugo. En su momento, se le realizó el test de COVID-19, pero finalmente el resultado fue negativo.

Hubo algunas versiones que circularon en las redes sociales de un posible deterioro de la salud de Astori, pero fue desmentido inmediatamente por su pareja. "Compañeros y amigos. No sé qué es lo que está circulando en las redes a esta hora. Pero quiero darles tranquilidad a todos los que me están llamando preocupados por la salud de Danilo. Día a día continúa evolucionando favorablemente. Su situación actual es buena (...) me parecía importante aclarar y darles tranquilidad", escribió en Twitter.

Finalmente, Hugo volvió a escribir en su cuenta de Twitter, pero esta vez por una buena noticia: al senador y exministro le dieron el alta médica y se encuentra en su casa.

"Quiero contarles a todos que Danilo está en casa desde ayer. ¡¡Por fin llegó el día!! Estamos muy contentos y otra vez agradecer a todos por los mensajes y saludos recibidos y en especial a todo el personal del CASMU 2. Ahora a seguir recuperándose", escribió Hugo.

Quiero contarles a todos que Danilo esta en casa desde ayer. Por fin llego el dia!! Estamos muy contentos y otra vez agradecer a todos por los mensajes y saludos recibidos y en especial a todo el personal del CASMU 2. Ahora a seguir recuperandose.???? — Claudia Hugo (@claudia_hugo) June 23, 2020

