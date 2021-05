Tras su paso por Peñarol, Mario Saralegui podría asumir como diputado la semana que viene

Política

Montevideo Portal

El director técnico y exfutbolista de Peñarol Mario Saralegui podría asumir como diputado por Artigas la próxima semana. El exfutbolista profesional es el último de siete suplentes de la actual diputada por el Partido Nacional Valentina Dos Santos.

La legisladora nacionalista dialogó con Montevideo Portal y aseguró que analiza en las próximas horas si se tomará licencia en la Cámara de Diputados la semana que viene por "asuntos personales que tiene que resolver". En ese caso, la legisladora tiene una larga lista de suplentes que finaliza con Saralegui, pero la gran mayoría presentan dificultades para suplantarla.

"Mi primer suplente trabaja en la Intendencia (de Artigas), el segundo es alcalde de Bella Unión, después sí la otra esta Elita Volpi, (que ya asumió alguna vez), después está mi hermano (Mauricio Dos Santos) que no asume y después tengo a una directora del Mides que tampoco puede. O sea, realmente es un tema bastante complicado. Él (por Saralegui) puede, no tiene ningún impedimento, entonces en caso de que necesite sacar licencia, legalmente puede", aseguró.

Sin embargo, su asunción no está confirmada porque la legisladora no sabe si se tomará licencia o no. Además, hay posibilidades de que la escribana Volpi sea quien asuma en lugar de Saralegui. En el hipotético caso de que se tome la licencia y la escribana no pueda asumir, ahí Saralegui asumiría la banca.

"No está confirmado aún, hay sesión el martes, pero todavía no sé bien. Depende. Voy a saber mañana, seguramente. Mañana o pasado. Tengo que terminar algo acá es por eso es que pensaba tomarme. Si me tomo es por eso, pero no lo tengo claro. En estos días voy a decidir. Si (Elita Volpi) está en Montevideo va ella, pero, si no está, va a ir Mario", indicó.

Montevideo Portal