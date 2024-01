Política

Tras siniestros en ciclovía, director de la IM pide no “descender a la chicana política”

Después de dos accidentes registrados en los últimos días que tuvo como protagonista a la ciclovía que atraviesa la Avenida 18 de julio, la Intendencia de Montevideo emitió una declaración este lunes pidiendo a la ciudadanía “respetar las normas tránsito fortalece la convivencia”.

En esta línea, el director de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, también se expresó en su cuenta de X: “Sobre los recientes dos siniestros ocurridos en la ciclovía de 18 de Julio, debemos elevar el nivel sin descender a la chicana política menor. Ambos fueron leves sin lesiones de relevancia que lamentar. Los cambios requieren de procesos de aprendizaje, que llevan su tiempo. Fue lo vivido en Avenida Italia (por ejemplo). Todos quienes transitamos por la ciclovía o por cualquier infraestructura vial, debemos respetar las normas de tránsito que garantizan una sana convivencia”. El jerarca además compartió un link con recomendaciones para el adecuado uso de la ciclovía.

Por su parte, la comuna departamental comunicó que se ha reforzado la presencia de personal inspectivo “para informar y concientizar a peatones, ciclistas y automovilistas sobre las normas de tránsito”.

“Para que haya un correcto uso de la ciclovía es importante que los peatones crucen en los lugares permitidos a tales efectos, es decir, en las esquinas o cruces semaforizados (no por el medio de la calle). Quienes transitan a pie no deben invadir las ciclovías o bicisendas para cruzar de una acera hacia la otra. Además, para lograr una buena convivencia recordamos a los ciclistas que deben circular utilizando elementos de seguridad como casco, chaleco, elementos reflectivos, luces y timbre, además de respetar las normas de circulación previstas para este nuevo espacio. Recordamos que los vehículos tampoco deben invadir la infraestructura cicloviaria, así como tienen prohibido el estacionamiento en los lugares no autorizados”, se apunta en el comunicado difundido por la IM este lunes.

