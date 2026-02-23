Policiales

Tras siete días en CTI, murió mujer que iba en moto y fue chocada por conductor ebrio

Una mujer que iba como acompañante en una moto que fue impactada el domingo 15 por un conductor ebrio, murió tras permanecer siete días en CTI en la ciudad de Paysandú, según informó el medio local El Telégrafo.

El siniestro se produjo en la intersección de la avenida República Argentina y Solano García, donde la moto circulaba con preferencia.

La moto, que era manejada por el esposo de la mujer fallecida, fue impactada por un automóvil conducido por un hombre de 34 años, a quien la espirometría le dio valores de 1,7, según reportó el citado medio.

