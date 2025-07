Política

Tras reunión con Pit-Cnt, Delgado rechazó impuesto al 1%: “Uruguay no resiste más carga”

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, brindó este miércoles 30 de julio una rueda de prensa tras recibir en la sede partidaria a una delegación del PIT-CNT. En el encuentro, la central sindical presentó un documento aprobado por su congreso, que propone lineamientos para una estrategia nacional de desarrollo.

“La central sindical del Pit-Cnt vino a plantearnos un documento que fue aprobado por su Congreso, un documento conceptual importante que tiene que ver con una estrategia de desarrollo nacional”, expresó Delgado. El dirigente nacionalista destacó que el texto aborda aspectos demográficos, estructurales, de valor y ambientales, aunque aclaró que aún faltan detalles sobre su implementación.

“Obviamente están los qué, pero falta la otra parte que son los cómo. Y los cómo tienen que ver con las medidas para instrumentar algunos de los temas que se plantean ahí”, sostuvo, y agregó que el Partido Nacional quedó en analizar el documento y esperar los planteos operativos por parte del PIT-CNT. “Veremos si hay coincidencias o hay discrepancias, o tenemos objetivos comunes pero con instrumentos diferentes”, explicó.

“Nos pareció un gesto de la central sindical venir a ver al Partido Nacional, a su directorio, y presentarle el documento que ellos entienden por dónde debería ir una estrategia de desarrollo nacional”, dijo Delgado. Además, anunció que en los próximos días también recibirán a las cámaras empresariales.

Consultado por la propuesta de gravar al 1% más rico, Delgado indicó que está distante de la idea porque no cree “que esos temas se solucionen por la vía del aumento de impuestos” y reafirmó que el Partido Nacional sostiene su compromiso de no incrementarlos. “Uruguay no resiste más cargas impositivas”.

Delgado también se refirió al acuerdo alcanzado entre el Congreso de Intendentes y la OPP por los programas departamentales. “Me parece que es una buena señal. Me parece que el Gobierno, de la posición inicial que tenía que era negativa, también habla de una posición que, en este caso, no dudamos en decir que es compartible”.

Sobre el reciente conflicto por los pasaportes, fue crítico con el Ministerio del Interior. “Yo nunca entendí por qué hubo voluntad de innovar, sin saber las consecuencias que se podían generar”, dijo.

Además, opinó sobre la polémica de los pasaportes. Mencionó que el canciller Mario Lubetkin “debería tener prudencia”.

Finalmente, pidió consecuencias, ya que, a su entender, el responsable de “innovar” los pasaportes “no puede estar más allí”.

