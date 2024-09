Tras reproches del FA, Oddone se muestra con Orsi en reuniones con dos gremiales claves

Política

El candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, participó este martes del cierre del ciclo de desayunos con presidenciables organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Al finalizar, el dirigente brindó una rueda de prensa en la que no descartó ni confirmó la idea de la creación de un eventual Ministerio de Justicia, en caso de que sea electo presidente.

Orsi también fue consultado por su asesor en materia económica, el exsocio de CPA Ferrere Gabriel Oddone, quien dejó de dar entrevistas después de haber sido cuestionada algunas de sus propuestas vinculadas a la negociación colectiva.

Tras el planteo de Oddone sobre la posibilidad de desindexar algunos salarios de la inflación, uno de los dirigentes que cuestionó su postura fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que opinó que el camino no era una flexibilización en las negociaciones.

“Yo tengo una diferencia con Gabriel, y está bien que se tenga en un partido político como el FA, y sé lo que defiende el FA, y no es lo que está defendiendo Gabriel”, había dicho Pereira. El perfil de Oddone como posible ministro de Economía para un gobierno del FA también había sido cuestionado por el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.

Puntualmente, un periodista le preguntó a Orsi si el Frente Amplio “silenció o le pidió a Oddone que no saliera a dar declaraciones”, tras la confrontación de diferentes posiciones con otros sectores de la coalición de izquierda sobre este tema en particular.

“No tengo ni idea. Nunca me enteré de eso, aparte tengo la mejor consideración de mi Frente Amplio y de Gabriel Oddone. Ese no es nuestro estilo, así no funcionamos nosotros. El Frente no es así”, respondió el candidato a presidente, sobre el que es su posible ministro de Economía.

Además de también concurrir a la actividad organizada por la Cámara de Comercio y Servicios, Oddone también acompañó al candidato del FA en un almuerzo que tuvo el pasado sábado con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado 2024. También formó parte de la reunión el diputado por Cerro Largo y uno de los referentes del Movimiento de Participación Popular en temas agrarios Alfredo Fratti.

