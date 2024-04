Tras renunciar, exdirector de la UAM habló sobre su cruce con el presidente del organismo

Política

El exdirector de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en representación de los comerciantes minoristas Daniel Menéndez habló después de presentar su renuncia al organismo, tras mantener un fuerte intercambio con el presidente Daniel Garín.

En diálogo con Montevideo Portal, Menéndez reconoció que hubo “adjetivos que utilizó en la discusión estuvieron fuera de lugar”.

Según consignó El Observador y confirmó Montevideo Portal, en el marco de la discusión que se dio el pasado martes en la sesión del directorio de la UAM, Menéndez le dijo a Garín que era “un payaso y un fantasma”.

Ahora, pasadas 48 horas, Menéndez dijo que públicamente se manejan “adjetivos que se utilizaron en una discusión que fueron fuera de lugar”.

“No lo justifico de ninguna manera, pero me sentí agraviado por los comentarios que se hicieron sobre el proceso de selección de un gerente general. Me sentí agraviado personalmente. Formé parte de la comisión [de selección], y el señor Garín manifestó que había sido poco transparente. Entonces, me está acusando a mí de ser poco transparente. Pero eso no justifica la reacción en la discusión”, dijo Menéndez.

En esta línea, el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) aclaró “que había un clima en el que él no podía seguir trabajando”.

A su vez, añadió que formaba parte del directorio de la UAM como representante del comercio minorista.

“Que yo haya renunciado no quiere decir que la ASU haya renunciado a su asiento en representación del comercio minorista. Es Daniel Menéndez el que sale, no la ASU, que decidirá si manda un representante”, apuntó Menéndez.

El comerciante señaló que por el vínculo que existía con el presidente de la UAM, no “hay un clima adecuado y no se pueden generar propuestas en estas condiciones”.

Sobre Garín, Menéndez reafirmó que “es difícil el relacionamiento con él”, opinión que comparten otros directores de la UAM.

“No quiero adjetivar más, pero entiendo que hay cierta incapacidad en el manejo de un colectivo. Vos sos presidente de un grupo donde somos nueve y tenés que lograr que podamos trabajar en forma coordinada, con un buen relacionamiento. Podrá ser muy bueno en otros temas, pero en este no”, dijo Menéndez sobre Garín, quien es de profesión ingeniero agrónomo.

En este sentido, Menéndez discrepó con la posición del presidente de la UAM a la hora de seleccionar un gerente general, cargo vacante desde hace meses y que fue lo que desencadenó la discusión y renuncia de este martes.

“La UAM vende servicios, necesitamos un gerente general que tenga perfil comercial, pero no necesariamente un ingeniero agrónomo, no tiene sentido”, añadió.

La molestia de Menéndez, así como la de otros directores del organismo, fue en particular por señalar al presidente de la UAM por dilatar la contratación de un gerente general.

En la reunión anterior, del 2 de abril, cuando se votó realizar la propuesta a uno de los dos candidatos seleccionados por una consultora, Garín fundamentó su voto negativo basado en que consideraba insuficientes los perfiles de los dos entrevistados para ocupar el cargo, por lo que propuso ampliar las entrevistas. Sin embargo, eso quedó descartado en los hechos.

El directorio de la UAM está integrado por su presidente (Garín) y la secretaria general (Adriana Zumarán), que son los dos únicos cargos rentados. Después lo integran representantes de los minoristas, de los trabajadores, del Congreso de Intendentes, de los productores, de los mayoristas y de las zonas de actividades complementarias. En total, son nueve los directores del organismo.

