Tras renuncia de Raffo, Argimón apuntó a la dificultad que tienen las mujeres en política

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, lamentó la decisión de Laura Raffo de abandonar el Herrerismo, sector liderado por Luis Alberto Lacalle y Luis Alberto Heber.

Argimón, que participó de la inauguración de la Expo Rural del Prado 2024, se manifestó sorprendida ante la decisión de la economista de comunicar al Comité Ejecutivo del Herrerismo que no consideren su nombre para integrar ninguna lista del sector de cara a las próximas elecciones.

“Me sorprende y lo lamentó. Es una mujer que tiene para aportar muchísimo y seguramente que no sea candidata no significa que no esté militando y que de futuro pueda cumplir otra responsabilidad”, dijo Argimón.

Sobre una posible desvaloración política que pudo haber sufrido Raffo, la vicepresidenta prefirió no pronunciarse sobre el fondo del asunto.

“Primero tiene que ser ella la que haga la reflexión pública sobre esta decisión”, dijo. Además, valoró que “sin lugar a dudas” lo acontecido demuestra que para las mujeres sigue siendo difícil ser actores políticos de relevancia.

“Sigue siendo un medio en el que todavía la presencia de la mujer como actor político está mucho más considerado por la ciudadanía que por los propios partidos, por la dinámica histórica que tienen. Pesa un tema cultural y todo demora un tiempo. Nos hubiese gustado que en esta elección hubiera muchas más mujeres participando de la campaña política. Para quienes vivimos y sentimos las internas de los partidos no nos es fácil. Seguramente lo verán cuando efectivamente se den los lugares y ahí habrá que hacer las evaluaciones”, valoró Argimón, cuestionando la dinámica interna de los partidos políticos.

La carta de renuncia

En una carta dirigida al Comité Ejecutivo del Herrerismo y a Heber, el líder del sector del Partido Nacional, la economista destacó “el valor de la palabra empeñada”, así como “el compromiso con la gente”, que consideró “la esencia de la política”.

“Defender estos principios fue, es y será siempre mi norte”, escribió Raffo en la misiva.

Tal como informáramos, Heber había anunciado que este viernes se definiría si Raffo continuaría o no dentro del Herrerismo. La tensión entre la economista y el sector creció después de que incumplieran una promesa de que habían pactado desde antes de las elecciones internas: que la economista encabezara la lista al Senado.

Desde el entorno de Raffo dijeron al semanario Búsqueda que existe una “molestia” por parte de la economista por el “acuerdo incumplido”. Asimismo, agregó que la exprecandidata estuvo en diálogo con Aire Fresco y Espacio 40, que podrían incluirla a sus listas.

