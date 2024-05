Tras recibir “múltiples disparos”, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, está “grave”

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encuentra en estado grave tras haber sido tiroteado este miércoles varias veces, según informan las redes sociales del político.

“Ha recibido múltiples disparos y actualmente su vida está en peligro”, señala la cuenta de Fico en la red social Facebook, donde se indica que está siendo trasladado en helicóptero a la localidad de Banská Bystrica, a unos 65 kilómetros de Handlová, donde se produjo el ataque.

El político tiene heridas en el abdomen, las piernas y los brazos, según el diario Denník N.

“El primer ministro fue trasladado desde nuestro hospital y se encuentra de camino a Bratislava”, después de haber sido “tratado en nuestra clínica de cirugía vascular”, declaró la directora del hospital, Marta Eckhardtova, a la AFP.

El ataque se produjo cuando Fico abandonaba la casa de la cultura de la localidad de Handlová, en el centro del país, donde el Ejecutivo, formado por populistas de izquierdas y ultranacionalistas, había celebrado una reunión, informa el diario local Denník N.

Fico estaba saludando a un pequeño grupo de ciudadanos reunidos en el exterior, uno de ellos con una pancarta antigubernamental, cuando se oyeron varios disparos.

El primer ministro cayó al suelo y su equipo de seguridad lo trasladó a un vehículo para llevarlo a un hospital.

?? ???? Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ?? pic.twitter.com/QIZOgGQCyE