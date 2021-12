Tras publicación en redes, evitaron la destrucción de siete antiguas máscaras mexicanas

Locales

La Dirección General de Control de Inocuidad Animal, que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, decomisó y pretendía destruir siete máscaras provenientes de México que traía el ensayista, economista, profesor uruguayo y especialista en gestión y políticas de educación superior en América Latina, Claudio Rama Vitale, informó el diario La República y confirmó Montevideo Portal.

El hijo de la reconocida poeta Ida Vitale dialogó con Montevideo Portal y explicó que la situación se originó el sábado cuando llegó a Uruguay desde el país centroamericano. Según contó, estas máscaras tienen un antigüedad de entre 50 y 70 años y las consiguió tras haber buscado varios años.

“Cuando llegué al Aeropuerto (de Carrasco), la Dirección General de Inocuidad Animal me las confiscó y me informó que iban a ser destruidas porque ese es el procedimiento. Se labró un acta que decía que eran ‘maderas sin tratamiento’. En la mañana del sábado lo puse en las redes asustado por esa información que me dijo el propio gerente telefónicamente. Que ese era el procedimiento y que lo iban a destruir”, aseguró.

Una vez que lo publicó en las redes —dijo Rama— recibió diversas comunicaciones, entre ellos, varios directores de museos preocupados por la situación, inclusive el ensayista contó que un director de un museo dialogó con el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa para evitar su destrucción.

“Yo llamé a alguien de la Comisión de Patrimonio, en la tarde me llamó un director nacional de la Comisión Patrimonio (Willy Rey), que creía que la norma que estaban planteando debería cambiar porque es patrimonio. Lo increíble es que yo, que estoy construyendo una colección y tengo 800 piezas hace más de 30 años, hemos creado una exposición no como objeto comercial, sino simplemente como una cosa cultural, hemos creado una fundación de máscaras latinoamericanas. Esta fundación fue creada en el 2017 y autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Desde hace más de diez años se hacen exposiciones en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), ahí tenemos un convenio”, narró.

“Estas piezas venían para algo que estábamos proyectando, que hemos hablado con el embajador de México. Estábamos buscando piezas específicas de guerreros en un pueblo muy especial. Tenemos un depósito con un control de calidad permanentemente, hay problemas normales de infecciones, bichos, de humedad, pero hay un control de altísima calidad, donde se ha contratado gente y equipamientos, es decir, todo muy profesional”, añadió.

Finalmente, Rama realizó una solicitud formal en la noche de este domingo para que no se destruyeran las máscaras y se comprometió a realizar un exhaustivo control de calidad. “El MAPI tiene un servicio técnico para que las revise si hubiera dudas, yo las revisé claramente cuando las traje porque estuvieron 8 meses en cajas guardadas. Esa es la circunstancia, lo surreal es que si no fuera por los medios las hubiera quemado”, opinó.

Por último, Willy Rey le informó este domingo que dialogó con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, que a su vez dialogó con el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y concluyeon en que “no las iban a destruir” y que le iban a dar el procedimiento de revisión técnica.

“Por ahora no se han destruido y hay un compromiso en un principio de no destruirlas, están embolsadas y yo solicité formalmente que me permitan retirarlas y que presentaría el informe técnico de que están en buen estado o los arreglos correspondientes porque esto puede ser que tenga un microbio o una bacteria, que es normal, pero lo que he recibido son cientos de mensajes diciendo que le han expropiado comida y cosas y la norma es muy laxa”, concluyó.

