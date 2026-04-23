Tras polémicos dichos de Spinetti, diputado colorado pide a Orsi que le exija la renuncia

El diputado colorado Felipe Schippani cuestionó a la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, por los audios que se le atribuyen con insultos a Gonzalo Civila y Federico Graña por su orientación sexual. El legislador sostuvo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “debe de exigirle de inmediato la renuncia”.

“Se conoció un audio de la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, que discriminaba a jerarcas del gobierno por su condición sexual. Sí, la secretaria de Derechos Humanos discriminando”, ironizó el dirigente colorado en un video que difundió en las redes sociales.

Si bien Schippani reconoció que los dichos de Spinetti, que fueron antes de que asumiera como jerarca del gobierno frenteamplista, fueron en el “marco de una conversación privada”, también expresó que “no es admisible que la máxima autoridad de los Derechos Humanos discrimine a un jerarca de gobierno por su condición sexual”.

Tal como informáramos, el programa Hacemos lo que podemos difundió audios atribuidos a la secretaria de Derechos Humanos, en los que insulta al actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario, Federico Graña.

Según los audios, que son una conversación privada de Spinetti y fueron grabados antes de que la nueva administración asumiera el gobierno, la activista LGBTIQ+ critica a Graña y a Civila por su orientación sexual.

Allí describe al actual subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como “puto”. En tanto, a ambos líderes de la cartera los tilda de “machirulitos gay”.

“Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?”, dice el audio divulgado por Hacemos lo que podemos.

En setiembre del año pasado, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos fue expulsada del sector PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que le retiró su apoyo después de asumir su nuevo cargo en Presidencia.

De acuerdo con la misiva publicada por el diario El País, el motivo de la expulsión respondía a que tenían “amplias diferencias” con “algunas decisiones políticas tomadas” por Spinetti desde su asunción.

Asimismo, manifestaban que PAIS “no propuso, ni expresó opinión respecto al cargo que le fuera adjudicado”. “Por lo expuesto, queremos dar cuenta de que la profesora Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política”, agrega.

En ese momento, Spinetti habló con Montevideo Portal e infirió que los integrantes del sector, encabezado por Miguel Sejas, tomaron esta decisión motivados por la performance drag en el evento “Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+” en el edificio de la Presidencia de la República, que recibió críticas de varios políticos de la oposición, incluido el senador blanco Sebastián Da Silva.

“Como está todo ese tema hoy en la prensa del espectáculo drag, por una cuestión de moral, entre comillas, para replicar las violencias y la discriminación y todo lo demás, se quieren desmarcar”, afirmó Spinetti.

De acuerdo con la jerarca, ella integraba PAIS desde las internas de 2024 cuando el sector la fue a “buscar”, junto con Daniel Martínez.