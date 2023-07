Tras polémica, el homenaje a Larbanois & Carrero en el Senado será el próximo martes

El homenaje en el Parlamento al dúo de canto popular compuesto por Eduardo Larbanois y Mario Carrero será realizado el próximo martes a las 10:00 horas en la Cámara de Senadores. El reconocimiento tendrá lugar luego de una polémica suscitada entre dirigentes del Frente Amplio con nacionalistas y cabildantes.

El homenaje por el 45 aniversario de Larbanois & Carrero estará a cargo del senador frenteamplista Óscar Andrade.

El legislador intervendrá durante media hora, luego se emitirá un audiovisual y después se dará paso a la apertura de la lista de intervenciones para los senadores que quieran hacer comentarios, según informaron desde la asesoría de prensa de la bancada de la Lista 1001. También fue informado por las redes sociales de 4 en Línea, la banda que integran Larbanois, Carrero, Freddy el Zurdo Bessio y Emiliano Muñoz.

El Frente Amplio planteó en abril realizar una sesión homenaje en el Senado para conmemorar los 45 años del dúo, pero ese tema generó un cruce entre legisladores oficialistas y de la oposición.

Según afirmó en ese momento Andrade, los blancos y los cabildantes comunicaron que rechazaban la iniciativa. Sin embargo, la nacionalista Graciela Bianchi le salió al cruce y afirmó que sus comentarios no se ajustaban “a la verdad”, porque el oficialismo había ofrecido el Salón de los Pasos Perdidos para hacerlo.

Senadora no pedimos una sala, para hacerlo no se precisa votar nada, no son de ustedes las salas, así como hace unos meses se realizó una sesion, para homenajear a Olga del Grossi, la propuesta es una sesión de homenaje del senado a los 45 años del duo.

