Tras polémica, Oddone apoyó al INE, pero cuestionó versión oficial de creación de empleo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó un comunicado este jueves luego de que se generara polémica por un informe del Instituto Cuesta Duarte sobre la distribución del ingreso y el cambio de metodología que ocurrió en 2021. En su documento, el organismo defiende el nuevo método de la Encuesta Continua de Hogares [ECH] y critica al instituto —dependiente del Pit-Cnt— por comparar las cifras con las de 2019, antes de que se cambiara la metodología.

El informe en cuestión del instituto cuestiona algunos datos oficiales con respecto a la distribución del ingreso, comparado a 2019. Según el Cuesta Duarte, a pesar del crecimiento que hubo de la masa salarial en 2023, la proporción de riqueza total de la que se apropiaron los trabajadores estuvo por debajo de los niveles de 2019.

En respuesta, Gabriel Oddone, eventual ministro de Economía en caso de un triunfo del candidato frenteamplista Yamandú Orsi, respaldó la publicación del INE a través de X.

“Comparto en todos sus términos” el comunicado emitido por el INE. “Las conclusiones del comunicado coinciden con lo que todos los colegas expertos en la materia han expresado: i) los cambios metodológicos introducidos mejoran la calidad de las estadísticas; ii) la comparación con la ECH 2019 debe hacerse con precaución”, reflexionó el economista.

Así, Oddone apuntó contra el gobierno y aseguró que tampoco “es riguroso afirmar que durante el período 2020-2024 se crearon 100.000 puestos de trabajo”.

El comunicado del INE

“Las encuestas tienen mejoras en sus distintos ciclos de vida, los cuales son usualmente motivados con el fin de generar más y mejor estadísticas. La Encuesta Continua de Hogares [ECH] ha tenido diversos cambios a lo largo de sus más de 50 años de existencia. Los más recientes y significativos se realizaron en 2006, 2012 y 2021. La comparabilidad de las estimaciones es un aspecto a considerar como también lo es mantener y mejorar la calidad del instrumento para así obtener información más confiable y precisa. Por lo tanto, los instrumentos de medición siempre están sometidos a esa tensión entre comparabilidad y actualización/mejora”, comenzó expresando el INE.

En esta línea, el instituto defendió que en 2021 se “generaron mejoras sustantivas” a la ECH. Esto incluyó, entre otros aspectos, la “triplicación de la muestra para las variables del mercado laboral, lo que permitió obtener estimaciones más precisas y menos volátiles de los indicadores de alta frecuencia del mercado de trabajo”.

A su vez, argumentó el organismo, también se comenzaron a publicar de manera mensual distintos indicadores: las estadísticas de los mercados laborales departamentales, por nivel educativo, por rango etario y por ascendencia étnico-racial, así como “un número mayor de variables del mercado laboral”.

“En el proceso de mejora de la ECH se contó con asesoramiento experto de varios organismos e instituciones internacionales. La mejora en el cuestionario de la ECH fue discutida en diversos seminarios con muchos técnicos de Uruguay. Los aspectos metodológicos de la ECH 2021 pueden ser encontrados en la página web del INE”, defendió el instituto.

Por otro lado, criticó la visión del Cuesta Duarte —instituto económico del Pit-Cnt— por intentar “responder la pregunta contrafactual de cuál hubieran sido las estadísticas en el caso de que no se hubiera llevado a cabo la mejora metodológica”. Esto “no es una pregunta trivial que pueda ser respondida simplemente utilizando una submuestra de la actual ECH para computar las estadísticas”, apuntó el INE. “La forma de hacerlo es a través de 2 encuestas paralelas, una con la metodología anterior y otra con la metodología actual. Esto no se ha realizado en 2021 y tampoco en los cambios metodológicos anteriores en las varias décadas de existencia de la ECH y, usualmente, los INE no lo hacen a nivel internacional, por diversas razones”, continuó.

En síntesis, finalizó el organismo, la nueva ECH “mide mejor el mercado de trabajo resultando en estimaciones más precisas y con un mayor número de variables y de cortes relevantes para los usuarios del INE”.

