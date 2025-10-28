Tras pedido de Sandra Fleitas, caso Cardama fue asignado al fiscal Alejandro Machado

Judiciales

Montevideo Portal

La causa judicial de Cardama fue asignada al fiscal Alejandro Machado, luego de que Sandra Fleitas presentase el pasado lunes una solicitud para abstenerse, según informó Fiscalía.

La designación de Fleitas como fiscal al frente de la causa, que fue aleatoria a través del Departamento de Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía, causó polémica en el sistema político por su enemistad con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En el documento presentado ante Ferrero, Fleitas indicó que el motivo de su solicitud se da por razones de “decoro”. Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de Fiscalía, Fleitas tiene un vínculo personal con Fabián Martínez, quien fue director general de la Secretaría del Ministerio de Defensa.

Precisamente, Martínez —de profesión abogado y quien trabajó como defensor de oficio— conoce a Fleitas desde hace muchos años y entablaron desde entonces un vínculo de amistad.

De hecho, uno de los hijos de Martínez es ahijado de Fleitas, por lo que la fiscal entiende que no puede llevar adelante la investigación porque el exjerarca de Defensa estuvo durante la negociación y firma del contrato con Cardama.

Como fiscal, Machado estuvo al frente de casos como el del pasaporte a Sebastián Marset y los fondos ganaderos, como Conexión Ganadera.

Montevideo Portal