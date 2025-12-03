Locales

Tras paro en el Municipio A, familias de un asentamiento no pudieron ser trasladadas

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) de Montevideo realizó este miércoles un paro en el Municipio A, lo que llevó a suspender un operativo de traslado previsto para 36 familias del asentamiento Progreso, que debían mudarse a un nuevo complejo habitacional.

La Intendencia de Montevideo (IM) había planificado la mudanza para este miércoles y jueves, como parte del programa de realojo y entrega de viviendas sociales. Sin embargo, el paro dejó sin disponibilidad los camiones municipales destinados al operativo, informó El País y confirmó Montevideo Portal.

La comuna intentó contratar camiones privados. las empresas se negaron a realizar el servicio al surgir desacuerdos sobre qué objetos podían trasladar.

Ante el impedimento logístico, el traslado se reprogramó para el próximo martes y miércoles.

