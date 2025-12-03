Contenido creado por Mateo Aguerre
Toca esperar

Tras paro en el Municipio A, familias de un asentamiento no pudieron ser trasladadas

La medida fue tomada por Adeom. La IM intentó resolver contratando un traslado privado, pero la logística no se pudo concretar.

03.12.2025 21:33

2025-12-03T21:33:00-03:00
Montevideo Portal

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) de Montevideo realizó este miércoles un paro en el Municipio A, lo que llevó a suspender un operativo de traslado previsto para 36 familias del asentamiento Progreso, que debían mudarse a un nuevo complejo habitacional.

La Intendencia de Montevideo (IM) había planificado la mudanza para este miércoles y jueves, como parte del programa de realojo y entrega de viviendas sociales. Sin embargo, el paro dejó sin disponibilidad los camiones municipales destinados al operativo, informó El País y confirmó Montevideo Portal.

La comuna intentó contratar camiones privados. las empresas se negaron a realizar el servicio al surgir desacuerdos sobre qué objetos podían trasladar.

Ante el impedimento logístico, el traslado se reprogramó para el próximo martes  y miércoles.

