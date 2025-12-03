Tras paro en el Municipio A, familias de un asentamiento no pudieron ser trasladadas

Montevideo Portal
La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) de Montevideo realizó este miércoles un paro en el Municipio A, lo que llevó a suspender un operativo de traslado previsto para 36 familias del asentamiento Progreso, que debían mudarse a un nuevo complejo habitacional.
La Intendencia de Montevideo (IM) había planificado la mudanza para este miércoles y jueves, como parte del programa de realojo y entrega de viviendas sociales. Sin embargo, el paro dejó sin disponibilidad los camiones municipales destinados al operativo, informó El País y confirmó Montevideo Portal.
La comuna intentó contratar camiones privados. las empresas se negaron a realizar el servicio al surgir desacuerdos sobre qué objetos podían trasladar.
Ante el impedimento logístico, el traslado se reprogramó para el próximo martes y miércoles.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]