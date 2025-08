Tras meses de interinato, el gobierno designó al nuevo comandante en jefe de la Armada

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aprobó el pasado miércoles la propuesta del Ministerio de Defensa para que José Luis Elizondo sea designado como el nuevo comandante en jefe de la Armada Nacional.

El oficial, quien pasará de ser contraalmirante a almirante tras la designación, se encontraba ocupando el cargo de forma interina tras la renuncia el pasado 4 de marzo, pocos días después del cambio de mando, de Jorge Wilson.

La ceremonia de asunción será el próximo lunes 4 de agosto a las 12 horas. Elizondo había sido prefecto nacional naval y es egresado de la Escuela Naval y licenciado en Sistemas Navales.

En una entrevista con El Observador el pasado 24 de julio, la ministra Sandra Lazo dijo que se definió por Elizondo —aunque sin nombrarlo— por ciertas “actitudes” que tuvo. “Ciertas lealtades; no hacia mí, sino hacia la institución. Una actitud de cuidar un poco a la Armada, lo que no quiere decir tapar nada. Pero sí cuidarla”, explicó.

En cuanto a la demora para designar oficialmente un comandante en jefe para la Armada, la dirigente del MPP aseguró tener “presiones reales y hasta legítimas” y dijo entender la “necesidad de tener un don de mando”.

“Han influido muchas cosas; yo no puedo permitir que un periodista me diga en una entrevista, como me dijeron, son todos ladrones. Pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo y negar que hay investigaciones abiertas”, afirmó acerca de la indagatoria interna por la compra de patrullas oceánicas al astillero español Cardama.