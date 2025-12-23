Tras larga enfermedad, falleció Rafael García Otegui, conocido subdirector del Juan XXIII

Montevideo Portal
En la madrugada de este lunes, falleció Rafael García Otegui, histórico subdirector del Instituto Preuniversitario Juan XXIII. El educador, que trabajó durante 45 años en el centro educativo, luchó contra la una larga enfermedad hasta este domingo.
En sus redes sociales, la institución de la calle Mercedes publicó un video donde recordó algunos de los momentos del educador en el centro, previo a su jubilación en 2022. “Estamos muy tristes. Sabemos que lo llevamos con nosotros en cada momento compartido”, colocaron.
“El Canario fue alumno de la casa y educador del Juan durante 45 años, acompañó a miles de estudiantes y cientos de profesores en la tarea educativa. Vivió su vida por el Juan y estamos profundamente agradecidos”, sostuvieron.
