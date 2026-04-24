Tras larga agonía, falleció ciudadano brasileño baleado en nuestro país

Policiales

En las últimas horas falleció en el Hospital de Rocha un brasileño de 32 años que llevaba semanas internado en grave condición.

Según informa la Jefatura de Policía de Rocha, en la noche del pasado 9 de abril el hombre fue encontrado herido de bala en una casa en las calles Justino Muniz y Melo, en la ciudad de Chuy.

En aquel entonces, fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital de Rocha en estado reservado, con diagnóstico de “herido de arma de fuego, con tres entradas en rostro”.

El sujeto fue identificado como Jhonatan Roberto Baumann Lacoste y estaba requerido en investigaciones por varios delitos.

De acuerdo con el mencionado reporte, su deceso se produjo en la mañana de ayer. El hecho fue notificado a la Fiscalía, que dispuso la realización de una autopsia.