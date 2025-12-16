Tras la polémica votación, Intendencia de Salto explicó para qué se usará el fideicomiso

Política

Luego de la sesión de la Junta Departamental de Salto marcada por tensiones e insultos tras la aprobación del fideicomiso, el gobierno encabezado por el intendente Carlos Albisu brindó este martes una conferencia de prensa para detallar el alcance del financiamiento a largo plazo y el destino de los recursos.

De la instancia participaron Albisu, el secretario general Walter Texeira Núñez y el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, quienes buscaron contextualizar el proyecto aprobado con votos de la coalición de gobierno y de ediles del Frente Amplio, una decisión que generó polémica durante la sesión del lunes.

Texeira Núñez señaló que la aprobación legislativa representa “una etapa clave para el departamento” y sostuvo que se trata de un paso fundamental para la ciudadanía. En ese marco, remarcó que desde el inicio del proceso se informó a la Junta Departamental sobre el destino de los fondos y se asumió el compromiso de rendir cuentas de forma anual. “Queremos generar confianza y reafirmar el compromiso de hacer un Salto distinto”, afirmó.

Por su parte, Irigoyen explicó que la resolución votada autoriza a la Intendencia a solicitar el financiamiento, pero aclaró que los recursos aún no están disponibles. Indicó que ahora se abre una nueva etapa, que consiste en la elaboración del pliego de condiciones para realizar un llamado a licitación abierta, en el que los oferentes evaluarán la capacidad de repago de la comuna y la disponibilidad del mercado para otorgar el crédito.

El director de Hacienda sostuvo que este escenario fue analizado previamente y que existe viabilidad para acceder al financiamiento, siempre cumpliendo todas las instancias del proceso licitatorio. Detalló que, una vez adjudicada la licitación, los recursos permitirán pagar deudas de corto y mediano plazo, ordenar las finanzas departamentales y avanzar en el plan de obras previsto.

Asimismo, explicó que el dinero no llegará en un solo desembolso, sino de forma anualizada, lo que permitirá previsibilidad de caja, una ejecución paulatina de las obras y un seguimiento permanente y transparente, con controles tanto del oficialismo como de la oposición.

Albisu, en tanto, afirmó que la aprobación del fideicomiso marca “un antes y un después” para Salto, al permitir atender un importante déficit económico heredado y saldar deudas con más de 300 empresas, en su mayoría salteñas. Aseguró que las obras proyectadas no apuntan a lujos, sino a resolver problemas estructurales vinculados a calles, caminería urbana y rural, ambiente e inversión social.

El intendente valoró el respaldo obtenido en la Junta Departamental y afirmó que respeta a quienes no acompañaron el proyecto. También confirmó que se conformará una comisión de seguimiento con representación de todos los partidos políticos, como garantía adicional de transparencia.