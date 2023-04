Curiosidades

Tras juicio de dos años entre funeraria y deudos, entierran a pastor que no resucitaba

El pastor sudafricano Siva Moodley murió en 2021, pero su cuerpo solo fue sepultado en marzo pasado, después de pasar casi 600 días en una morgue porque su familia y feligreses esperaban que volviera a la vida.

Siva Moodley, fundador de The Miracle Center en Gauteng, al norte de Johannesburgo, murió el 15 de agosto de 2021, luego de padecer una enfermedad. Sin embargo, en lugar de hacer los preparativos para su funeral, su familia simplemente dejó su cuerpo en la morgue, esperando su resurrección.

Al principio, su esposa y otros miembros de su familia iban a menudo al depósito de cadáveres para orar por su regreso. Sin embargo, con el paso de los meses dejaron de acudir y se negaron a dar su consentimiento para el entierro o la cremación de Moodley. Para empeorar las cosas, en el seno de su iglesia negaron el deceso de su fundador, y la viuda se encargó de los servicios en su lugar hasta el día en que decidiera volver a la vida.

A medida que pasaban los meses y el cuerpo de Siva Moodley permanecía en la morgue, los propietarios de la empresa insistieron ante la familia del difunto para disponer el entierro o cremación, afirmando en numerosas ocasiones que no deshacerse del cuerpo a tiempo presentaba graves riesgos para la salud y el medioambiente. Sin embargo, la familia no autorizó ninguna de las opciones y acabó por cortar toda comunicación con la funeraria. Ante la insólita situación, la compañía inició acciones legales contra la familia del fallecido.

“Es un asunto civil. No puedo tomar por mi cuenta la decisión de enterrarlo o cremarlo”, dijo el propietario de la morgue en declaraciones a medios locales. “Tiene que venir de su familia pero no están diciendo nada. Era un hombre muy conocido y no merece este tipo de trato. Espero que la corte pueda proporcionar algo de alivio”, añadió.

Los documentos judiciales mostraron que la viuda de Sive Moodley, Jessie, explicó la renuencia de su familia a consentir el funeral del pastor afirmando que había tenido una visión del líder religioso volviendo a la vida. Sin embargo, después comprobar que la funeraria había contactada 28 veces a los deudos para saber qué hacer con el cadáver, y recibir informes de las autoridades locales sobre los riesgos para la salud que representaba el cuerpo, el Tribunal Superior de Gauteng en Johannesburgo autorizó un entierro o cremación obligatorios.

La decisión de la corte fue suspendida por un mes para que pudiera ser notificada a la familia de Moodley. La funeraria aclaró que no querían atentar contra la libertad religiosa de nadie, pero también tenían que acatar las normas sanitarias.

El 16 de marzo, el cuerpo de Siva Moodley finalmente fue sepultado en el cementerio de Westpark en Johannesburgo, en presencia de sus hermanos y familiares. Su esposa y sus dos hijos no asistieron a la ceremonia, y los medios sudafricanos informan que continúan dirigiendo The Miracle Center en lugar del pastor. Tampoco se menciona el fallecimiento de Woodley en las redes sociales del culto.