Tras intervención quirúrgica programada, Mahía continúa la recuperación en su casa

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, tuiteó en la noche de este viernes y aseguró que está de alta en su casa luego de la intervención quirúrgica programada que debió realizarse el pasado jueves 7 de agosto.
“Ya estoy de alta en mi domicilio, continuando la recuperación y con ganas de volver pronto, pero con la tranquilidad de saber que hay equipo y se sigue adelante”, escribió el secretario de Estado en su cuenta de X.
En esta línea, agradeció “el apoyo, los mensajes y la compañía” que recibió estos días luego de su operación.
Tal como informáramos, desde el pasado jueves 7 asumió como ministra interina la subsecretaria del MEC, Gabriela Verde.
