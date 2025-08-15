Tras intervención quirúrgica programada, Mahía continúa la recuperación en su casa

Política

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, tuiteó en la noche de este viernes y aseguró que está de alta en su casa luego de la intervención quirúrgica programada que debió realizarse el pasado jueves 7 de agosto.

“Ya estoy de alta en mi domicilio, continuando la recuperación y con ganas de volver pronto, pero con la tranquilidad de saber que hay equipo y se sigue adelante”, escribió el secretario de Estado en su cuenta de X.

En esta línea, agradeció “el apoyo, los mensajes y la compañía” que recibió estos días luego de su operación.

Tal como informáramos, desde el pasado jueves 7 asumió como ministra interina la subsecretaria del MEC, Gabriela Verde.

