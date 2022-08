Tras intervención, BCU hizo denuncia penal por “eventual delito” de corredora de bolsa

Judiciales

Montevideo Portal

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una resolución este viernes en el que informó que resolvió desplazar a las autoridades estatuarias de Custodia de Valores Moviliarios (CVM) Corredor de Bolsa SA y de United Brokers SA Agente de Valores, tras las denuncias por estafas millonarias a varios clientes.

La autoridad regulatoria decidió mantener a la Bolsa de Valores de Montevideo SA como “interventora de ambas entidades y como única autorizada a ejercer las competencias que estatutariamente corresponden a los órganos sociales”.

Además, el BCU realizará una denuncia penal ante la Fiscalía tras constatar “la eventual consumación de conductas tipificadas como delito”.

En la resolución con fecha del pasado 5 de agosto se expresó que en su escrito presentado el 25 de julio Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) expresó: “Desde sus inicios, las ganancias generadas de las operaciones de venta de puts fueron repartidas entre los clientes que integraban la cartera CLA de modo tal que todos obtuvieran una rentabilidad porcentual similar. Esto era realizado por Sara Goldring, imputando las operaciones a sus diferentes cuentas. En esencia, los integrantes de la cuenta global formada por los inversores integrantes de la cartera de libre administración y perfil de inversión agresivo percibieron durante años las rentabilidades de los puts conforme a un mecanismo equivalente al de un fondo de inversión”.

Sobre este punto, el BCU consideró que CVM tenía cuenta a su nombre en entidades financieras en el exterior, “donde se radica la custodia de los fondos y valores de los clientes, lo que práctica operativa se denomina ‘cuenta ómnibus’; la identificación de la titularidad de los fondos y valores correspondientes a cada cliente se realiza en la cuenta de cada cliente en CUM”.

“De las actuaciones realizadas en los intermediarios con posterioridad a la intervención se constató que, contrariamente a lo señalado en el Resultando II), en los estados de cuenta de los clientes entre el 30 de junio de 2021 y el 30 de abril de 2022 se asignó en forma individualizada a cada cliente las inversiones realizadas, sus ganancias y sus pérdidas; y las rentabilidades de los clientes no eran similares sino que variaban de manera significativa; V) que se verificó que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. no registró contablemente operaciones realizadas por cuenta de los clientes CLA (Clientes con mandato de Libre Administración y perfil agresivo) con posterioridad al 30 de abril de 2022, en las cuentas individuales de cada uno, por lo cual, los estados de cuenta posteriores a dicha fecha no reflejaban la verdadera situación de los clientes”, agrega la resolución del BCU.

Entre 300 y 400 personas que integraban parte de la cartera de clientes de Custodia de Valores Mobiliarios sufrieron pérdidas por miles de dólares, y en algunos casos por cientos de miles. De un momento a otro, algunas cuentas presentaron pérdidas del orden del 91% de los fondos que tenían invertido.

Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. es una sociedad anónima inscripta en el Registro de Mercado de Valores como corredor de bolsa desde el 23 diciembre de 2005. Su paquete accionario pertenece en un 57% a Sara Goldring, un 40% a Martin Cukier y el 3% restante a Daniel Cukier.

Por su parte, United Brokers SA está inscripto en el registro de Mercado de Valores desde el 21 de mayo de 2004.Tiene como accionistas a Sara Goldring (66%) y Martín Cukier (34%), quienes ejercen los cargos de Presidenta y Vicepresidente, respectivamente, de esa sociedad.

Resolución BCU by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal