Tras intentar nuevo delito, cayó homicida que se había fugado en salida autorizada

Policiales

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este viernes la recaptura de Mario Sebastián Pérez Cabrera, quien días atrás se había fugado de la cárcel departamental.

Tal como informáramos, Pérez Cabrera había sido autorizado a salir para acudir a una consulta médica. Sin embargo, una vez fuera del presidio rompió la tobillera de rastreo y no regresó.

Días más tarde, un intento de rapiña perpetrado en el balneario Buenos Aires puso a los investigadores tras la pista del prófugo. Según informara el noticiero Telemundo, pudo localizarse la casa que el hombre utilizaba como escondrijo, vivienda que fue allanada en la tarde del jueves.

Pérez Cabrera, que fue reconducido a la cárcel, cumple pena por el asesinato de un hombre de 55 años, cometido en la zona de La Capuera en el año 2022. Está en prisión desde 2024, cuando llegó extraditado desde Brasil, donde había cumplido otra condena.