Tras informe de la DW sobre libertad de prensa en Uruguay, Lanza hizo algunas precisiones

DW Español, el canal de televisión de la cadena internacional Deutsche Welle, de origen alemán, presentó la semana pasada un informe de seis minutos en el que plantea que la libertad de prensa está "amenazada" en Uruguay, "la democracia ejemplar de las Américas".

El único entrevistado es Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del equipo de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones. Algunos de los planteos de Lanza, como el que refiere al despido del coordinador de Subrayado, Eduardo Preve, y su posible vínculo con "una presión de parte del gobierno", generaron críticas de dirigentes nacionalistas.

Lanza dijo en el informe que "hay restricciones sobre todo al derecho de acceso a la información pública", y agregó: "Cainfo llevó ante la justicia los contratos confidenciales para la compra de vacunas. Lamentablemente la Justicia ratificó que tienen que ser confidenciales. Hay una tendencia creciente y una reforma legal que el presidente puede nombrar secreto los casos o temas de inteligencia nacional. Entonces, hay una creciente tendencia a mantener muchos temas y documentación importante en el ámbito de la opacidad".

Sin embargo, este lunes Lanza escribió en un hilo en su cuenta de Twitter donde realizó algunas puntualizaciones sobre el informe de DW. En primer lugar, dijo que sus opiniones no fueron consultadas con el intendente Orsi, que tampoco "lo involucran" y agradeció la "amplitud" del jefe departamental frente a las opiniones personales.

"La titulación y enfoque del informe no me pertenece, como es de estilo corresponden al medio. Se puede revisar la nota: allí NO expresé que la libertad de prensa en Uruguay estuviese 'amenazada', aunque sí hablé de problemas", agregó el exrelator. En este sentido, dijo que se refirió a que hay una falta acceso a la información porque, en su opinión, "hay muchos pedidos de información rechazados", algo que, según él, no sigue el principio de máxima publicidad que se establece por ley.

"La ley fue establecida para facilitar la transparencia, no para que ciudadanos y periodistas deban ir a la Justicia (con todos los costos) a litigar por el acceso" a la información, dijo.

Sobre la salida de Eduardo Preve de Subrayado, informativo de Canal 10, dijo que le preguntaron sobre el caso y que "describió" lo que se sabe hasta el día de hoy. "Di mi opinión positiva sobre el liderazgo que tuvo en el informativo de mayor rating del país y lamenté su salida", aseguró.

Asimismo, aclaró y reiteró que la modificación en la ley de medios "congela" el actual sistema de medios porque "aumenta las posibilidades de concentrar los ya existentes en pocas manos" y hace "casi imposible" que existan concursos periódicos para nuevas opciones.

"No fue mi intención comparar entre informativos, pero en efecto no fue clara una frase en la que me referí a la neutralidad de uno en particular. Pido disculpas a las y los periodistas de todos los distintos equipos. Valoro la pluralidad del periodismo uruguayo", aseguró.

"Por supuesto acepto la crítica y el debate público; está bien que así sea en una democracia robusta. Quedo a disposición para seguir intercambiando sobre estos temas. Fin", concluyó Lanza.

