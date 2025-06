Tras incendio en Comcar, Negro aludió a “efectos de la LUC” en sobrepoblación carcelaria

Política

La herencia, etc

El ministro del Interior, Carlos Negro, lamentó la muerte de cuatro reclusos en un incendio ocurrido en la tarde de este lunes 16 de junio en una celda del Comcar.

En este sentido, Negro afirmó que sigue “de cerca las investigaciones y la gestión interna” por el hecho y que se comunicó con la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelario de la Asamblea General, Bettiana Díaz.

“Queremos concretar la concurrencia al Parlamento y tratar con urgencia la grave crisis estructural del sistema penitenciario”, planteó.

Asimismo, expresó que “esta situación no es nueva”. “Uruguay es de los países con más prisionalización en el mundo. A las cárceles saturadas les suma mil nuevos presos cada año. Son US$ 200 millones anuales que se gastan en establecimientos que no pueden cumplir así con las funciones de rehabilitación”, indicó.

Entonces, apuntó a que “en el quinquenio anterior la tasa de población carcelaria creció casi 50%”. Esto lo atribuyó “en gran parte” a “los efectos de la LUC y su filosofía de la prisión como única solución a los problemas de seguridad”. Esto, dijo, “según reconoce el gobierno anterior en su Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria”.

“Es impostergable un diálogo democrático y sincero que conduzca a soluciones definitivas”, concluyó.