Tras el cruce en redes sociales, Trostchansky rechazó debatir con Da Silva en Santo y Seña

El senador del Partido nacional Sebastián Da Silva y el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) Julio Trostchansky se cruzaron en las redes sociales tras los dichos del médico en una videoconferencia donde consideró que había que denunciar al gobierno ante los organismos internacionales por las "muertes evitables".

En ese entonces, el legislador nacionalista, entrevistado en el programa Desayunos Informales, en Canal 12, no ocultó su enojo. "Ese es un sinvergüenza que ojalá no se cruce conmigo", amenazó.

"Lo descubrieron a Trostchansky, pero vaya si habrá por Zoom esos grupitos dando manija de responsabilizar las muertes al gobierno, que no ha parado hacer otra cosa que cuidar a la gente. Le filtraron a Julio Trostchanksy una reunión en donde quería manijear que hay que dejar bien en claro que las muertes evitables hay que tirárselas al gobierno. Eso no es de buen uruguayo", añadió Da Silva visiblemente ofuscado.

Luego de estas declaraciones, hubo un pequeño cruce en Twitter ya que el médico le preguntó al senador si lo estaba amenazando cuando dijo "que no se cruce conmigo". Senador @camboue Da Silva, cuando Ud. dice en una nota 'espero que no se cruce conmigo' ¿me está amenazando? No se salga de tono senador, ocupa una banca en el Parlamento y en vez de adjetivar dedíquese a gobernar que hay muertes evitables que de mediar medidas no las tendríamos", contestó Trostchansky.

Fiel a su estilo, el blanco no se quedó atrás: "Cuando digo eso, lo mejor que te puede pasar en no cruzarte conmigo. Te filtraron tus miserias, agazapado dando manija aprovechándote del sufrimiento de la gente. Miserable".

"Usted se escuda en sus fueros para amenazar e insultar. Despójese de ellos para poder dar cuenta en los ámbitos legales correspondientes. No me filtraron nada, fue público y hay responsabilidad en las muertes evitables. Usted sí que no sabe de sufrimiento, dese una vuelta por los hospitales", le contestó nuevamente. Da Silva se quedó con la última y le dijo: "Te espero en el juzgado. Cero fueros. Guapo de zoom".

Te espero en el juzgado. Cero fuero. Guapo de zoom — Sebastian Da Silva (@camboue) June 7, 2021

Un debate que no fue

Según trascendió el propio Da Silva este jueves se iba a concretar un debate televisivo entre el senador y el médico y exjerarca del SMU en el programa que conduce Ignacio Álvarez en Canal 4, Santo y Seña. Sin embargo, minutos después el doctor comunicó que no lo iba a hacer.

"Como es de público conocimiento esta semana tuvimos un duro intercambio con el Dr. Trochansky (SIC), producto de su indignante actitud frente al esfuerzo que el Uruguay en su conjunto está realizando en la lucha frente a la pandemia. A raíz de este intercambio, el programa @santotv4 propuso realizar un debate en vivo. Una instancia en donde quedara en claro los argumentos esgrimidos y los motivos de mi indignación", escribió el nacionalista en Twitter.

Contó además que "naturalmente accedió", máxime frente a las actitudes que consideró "execrables" que buscan, según dijo, "un rédito político". "El Dr. Trostchansky, muy dinámico en sus apariciones en radio y televisión, accedió a debatir este próximo domingo, pactando las obvias condiciones de diálogo de estilo", explicó.

"Hace una hora me avisan de la producción de @santotv4 que el Dr. Trochansky (SIC) finalmente les comunicó su voluntad de no debatir. Esperamos que esta falta de palabra, sea acompañada de un cambio de actitud que dignifique su profesión y su ondición de buen oriental", concluyó.

Hace una hora me avisan de la producción de @santotv4 que el Dr Trochansky finalmente les comunicó su voluntad de no debatir. Esperamos que esta falta de palabra ,sea acompañada de un cambio de actitud que dignifique su profesión y su condición de buen oriental. — Sebastian Da Silva (@camboue) June 10, 2021

