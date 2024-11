Tras dudas de Oddone, Orsi afirmó que programa del FA es “clarísimo” sobre rol de las AFAP

Elecciones 2024

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, se refirió a las dudas que planteó su eventual ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien aseguró que no puede definir qué significa la “eliminación del lucro” de las AFAP, como establece el programa del FA.

“Lo que entiendo es que hay que profesionalizar la gestión del ahorro previsional y que quien lo gestione sea una entidad con alto conocimiento técnico”, afirmó Oddone días atrás en entrevista con VTV Noticias.

Consultado este sábado por esto, Orsi comenzó: “Está clarísimo, ya lo planteamos desde el principio: el programa establece la posibilidad del ahorro individual. El ahorro como uno de los tres pilares”. De inmediato matizó: “Todo es para revisar, por supuesto”.

“Creo que le estamos dando demasiadas vueltas: la ciudadanía ya resolvió. Hubo una propuesta de que no existieran. Van a seguir existiendo y todo lo que es del Estado tiene que seguir”, opinó el exintendente de Canelones.

Consultado en particular sobre los dichos de Oddone sobre el significado del concepto de que las AFAP no sean lucrativas, dijo que el “tema” es “cuánto es la ganancia: si es abusiva o si no”. “Hay que analizarlo. Para el que no sabe, la tasa se bajó hace unos años. Pasa que pasa desapercibido porque parece que es algo normal”, expresó.

“Entonces, cuando algunas personas plantean con razón que hay que revisar el lucro, se revisa y se veo, pero sin dramatismo”, concluyó.

Oddone había considerado en la entrevista antes citada que “la decisión de quién administra es, esencialmente, una decisión competitiva”. “Lo que no quiere decir que hay que mantener exactamente todas las cosas que hacen las AFAP hoy. Hay que estudiarlo”, agregó.

El jefe de campaña de la coalición de izquierda, Alejandro Pacha Sánchez, declaró el pasado 22 de octubre en el programa Primera mañana de radio El Espectador que las AFAP “tienen una lógica muy perversa” y lo mejor sería “nacionalizarlas” para “construir un sistema que sea mucho más virtuoso”.

Sobre esto, el economista planteó: “No entiendo muy bien lo que quiere decir ‘nacionalizar’ las AFAP”. “Tendré que estudiar lo que quiere decir esa propuesta. Lo hablé con Alejandro Sánchez y creo que es una expresión que no estaba ajustada a lo que él mismo quería decir, como él mismo lo manifestó”, consignó.

“Esa no es mi opinión y no es lo que yo considero. Por lo tanto, no es lo que el gobierno de Yamandú [Orsi], mientras yo esté, vaya a estar haciendo”, finalizó.