Tras disparo, falleció Charlie Kirk, comentarista político afín a Donald Trump

Internacionales

El activista y autor conservador Charlie Kirk falleció en la tarde de este miércoles, luego de haber recibido un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley, en Estados Unidos.

Según varios videos que circulan en las redes sociales, Kirk recibió un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Un sospechoso fue detenido en el campus de la universidad por supuestamente disparar contra Kirk, confirmó la institución. Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.



El presidente estadounidense Donald Trump se expresó al respecto de incidente del activista, uno de sus grandes aliados.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario en la plataforma Truth Social. JD Vance, Benjamin Netanyahu, Elon Musk y otras figuras se expresaron al respecto de la tragedia.

Una hora después, el mandatario confirmó su fallecimiento. “El gran y legendario Charlie Kirk, murió. Nadie entendía mejor al corazón de la juventud norteamericana que él. Era amado y respetado por todos, especialmente por mí”, escribió en Truth Social, y envió sus condolencias a la esposa e hijos de Kirk.

Kirk, de 31 años, es el director y cofundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que milita la ideología conservadora y realiza activamente exposiciones en institutos educativos.

Ha sido invitado a varias instancias del Partido Republicano para brindar conferencias, como por ejemplo la Convención Nacional Republicana en 2020. Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus actos de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Con información de EFE