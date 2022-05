Tras diez años de espera, el IPA le entregó su título de docente con su nombre y género

Política

La profesora de literatura y activista del colectivo de las mujeres trans Collette Spinetti recibió este viernes el nuevo título del Instituto de Profesores Artigas (IPA), después de 33 años de recibida como docente y de diez de iniciar el trámite para que figure en el documento su nombre y género correspondiente a su identidad.

“Después de 33 años de recibida y 10 años de iniciar el trámite para tener mi nuevo título del IPA con nombre y género correspondiente a mi identidad hoy voy a recibirlo. Una inmensa felicidad este logro gracias a una alumna del IPA que apuro trámite encajonado y a la dirección del mismo”, escribió Spinetti este viernes en la red social Twitter.

En diálogo con Montevideo Portal, la docente informó que se recibió como profesora de literatura el 13 de noviembre de 1989, “obviamente con mi nombre y género asignado al nacer”.

“El 30 de octubre de 2012 obtuve mi cambio de nombre y género. A partir de ahí ingresé nota en Secundaria para que me arreglaran la foja de servicio y también en el IPA. También tuve que hacer todo el trámite para que me cambiaran mi historia educativa. En ese momento hice entrar nota para solicitar para que me cambiaran el título. Eso fue en 2012, hace diez años”, relató Spinetti, que se desempeña actualmente como docente de Secundaria.

En esta línea, consideró que el trámite estaba detenido porque este tipo de diligencias en general pasan “por muchos funcionarios y oficinas” .

“A mí lo que me hace feliz es que antes de jubilarme tengo mi título que se corresponde a mi género. Es el derecho a ser, a ser una misma”, dijo Spinetti a Montevideo Portal.

La docente planea jubilarse en 2023 y el nuevo título le fue entregado este viernes por la directora del IPA, Patricia Barragán.

