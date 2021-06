Tras dichos sobre “marcha de las tortas” piden renuncia del autor de la publicación

Locales

"Sería un gesto de buena voluntad que renuncie inmediatamente a toda responsabilidad que posea en la Agencia de Desarrollo de Paysandú y a todo vínculo de responsabilidad", aseguró la edila departamental (Frente Amplio) Paola Ifrán, refiriéndose a Diego Borsani.

Las palabras de Ifrán se refieren a Diego Borsani, presidente el Rotary Paysandú, quien recientemente fue objeto de críticas por las palabras que vertió durante una discusión en Facebook, en la que calificó a la marcha del 8M (Día Mundial de la Mujer) como "marcha de las tortas".

En las últimas horas, la Bancada de ediles del Frente Amplio envió una carta a la Agencia de Desarrollo de Paysandú en la que expresa que "no es oportuna la designación del señor Borsani quien manifiesta será el Presidente de tan prestigiosa institución como lo es la Agencia de Desarrollo de Paysandú".

En la misiva, recogida por el periódico El Telégrafo, los ediles del FA manifiestan "rechazo y repudio a las declaraciones públicas del señor Diego Borsani, quien ha expresado mensajes de odio y de discriminación hacia sectores y referentes de nuestro Frente Amplio y a determinados grupos de personas por su elección sexual, manifestando su homofobia y lesbofobia, con un mensaje de corte fascista". "Las instituciones públicas y sus representantes deben tener la capacidad y cualidad de respetar todas las expresiones de la sociedad y no discriminar bajo ninguna causa y menos en la persona de quienes las presiden".

Por su parte, Ifrán señaló que los dichos de Borsani "han lastimado y contribuyen a la erosión y creación de tensiones en la sociedad en su conjunto. No es de recibo una persona con este tipo de responsabilidades vierta estos comentarios de odio y desprecio".

Según publica el citado periódico, Ifrán remarcó que "el Rotary Club es una organización internacional con mucho prestigio que se dedica a prestar servicios humanitarios en todas las comunidades, promoviendo la buena voluntad y la paz en el mundo, abordando problemas de actualidad como el analfabetismo, enfermedades, pobreza, hambre, medio ambiente entre otros". Además, enfatizó que "Diego Borsani, quien preside actualmente la organización en Paysandú, ha cometido un error, manchando tan digna organización con sus dichos".

"Lo que realmente preocupa es que este señor pertenezca a ella, con el agravante que el Rotary Club Puerto presidirá la Agencia de Desarrollo de Paysandú. Dentro de todo esto, desde que aún no estaba determinado el nombre de quien asumirá ese cargo, ojalá se tome la decisión que sea otro miembro de la organización quien ocupe el cargo", pidió.

"Una persona que vierte este tipo de comentarios y luego dice que lo hace en un momento de enojo y ofuscado, revela que no debería estar vinculado a algo tan importante. Es difícil saber si -por ejemplo- dejaría de lado la homofobia. Decir que no es homofóbico, pero escribir que la marcha del 8 M es ‘de tortas' es contradictorio. Y esto quiere decir que si realmente incluiría desde su puesto a la población en su conjunto, siendo realmente objetivo", planteó.

La Hermandad Pro Derechos también se refirió a los comentarios públicos realizados en Facebook por el Presidente del Rotary Club Puerto Diego Borsani. En una declaración firmada por Verónica Sanguinetti, Libia Leites, Yamandú Rodríguez y Andrea Campos piden que "considerando que es la máxima autoridad dentro del Club y por ende la cara visible del mismo, solicitamos sea relevado de su cargo y se estudie su permanencia dentro de Rotary Club".

"Es inaceptable, a pesar de sus disculpas, que una persona con esos preconceptos y discriminador rija los destinos de una Organización de nivel Internacional como es el Rotary Club y ejerza su representación, aunque sea a nivel local", agrega el conglomerado de organizaciones de género y derechos humanos, según informa el mencionado diario.

Mea culpa

Tal como informáramos, Borsani explicó que su comentario en Facebook se produjo durante una discusión acerca de una eventual sanción a la Intendencia de Paysandú por aglomeraciones durante el entierro del ministro Jorge Larrañaga.

"A estos comunistas les sirve cualquier cosa para agarrarse, y la marcha de las tortas el 8 de marzo tampoco dijeron nada, todo lo que es izquierda no dicen nada pero la derecha hace algo y ya saltan y los 800 millones que se robó Sendic", escribió entonces.

Posteriormente, y luego de que sus palabras se viralizaran, Borsani hizo declaraciones a El Telégrafo y ofreció disculpas por lo expresado.

"Usé mi Facebook personal, en una conversación donde se decía que nos iban a cobrar una multa por el entierro de Larrañaga. Y yo soy apolítico, pero en este caso me molestó porque yo lo conocía no por ser ministro, sino porque era vecino de la casa de mis padres, y tenía otro trato con él", dijo luego al citado medio.

"Fue muy vulgar lo que dije", reconoció Borsani. "No soy homofóbico, no hice una afirmación homofóbica. Capaz que sí fue muy vulgar la forma en que lo dije, no lo niego. Pero nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia, y nunca quise herir a nadie, ni molestar a ninguna persona. Porque nosotros en Rotary tenemos socios que son gays, y no tengo ningún problema con ellos, al contrario", continuó.

"Quiero pedir disculpas públicas por este medio, ya que las pedí por Facebook donde fue el problema, y no fueron aceptadas. Y quiero dejar en claro que lo dije en forma personal y desde mi Facebook, no lo dije en un Facebook de Rotary, y sin embargo salieron a matar a Rotary, y eso me molestó porque no tiene nada que ver con eso", deslindó.