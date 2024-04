Tras denuncia por uso de “batllismo”, Amado dijo que PC “intenta dar una batalla perdida”

Política

Luego de que el prosecretario general del Partido Colorado (PC), Gustavo Osta, denunciara a José Franzini Batlle y Fernando Amado ante la Corte Electoral por el “uso de la simbología” del “batllismo”, este último aseguró que dicho partido político “intenta dar una batalla perdida”.

“Me parece que la [intención del PC] de plantear este tema en coyuntura electoral es porque el PC intenta dar una batalla que, en términos populares, culturales y reales, hoy está perdida. Me refiero a que uno puede quedar aferrado a lo que quiera (marca, nombre, lo que sea), pero en definitiva está vacío de contenido si la gente siente que no la representás y no te respalda electoralmente en las urnas; evidentemente no puede llevarse la pelota para su casa. La realidad es más fuerte y más dura de asumir”, dijo el líder de la Unión de Izquierda Republicana (UNIR) a Montevideo Portal.

En tal sentido, el actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo reivindicó su “derecho a exponer” sus “identidades ideológicas”. “Soy lo que soy desde hace décadas, me identifico con el batllismo histórico desde que, de gurí, entré a militar en el PC”, sostuvo.

Así, enfatizó en que la fuerza política tiene dos principales motivos por detrás de su denuncia: uno es por “intentar tener algún reflejo de quedarse con la marca, aunque en realidad nadie crea que [piensen] esa marca”, y el otro obedece a una cuestión de “ciencia ficción”.

“Hay una sensación en el ecosistema interno colorado de que por gritar ‘Viva Batlle’, o mantener el nombre, o tener un retrato, el batllismo es del PC. Eso es un absurdo”, criticó Amado.

Valoración ciudadana

Por otro lado, Amado se refirió al hecho de que, en la denuncia presentada, se menciona que “aclarando y solucionando” el uso de las expresiones batllistas se “evita generar confusión a los votantes”.

Para el dirigente de UNIR, quien anunció algunos días atrás su apoyo al precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, esto es “de recibo”, pero le pareció “ridículo” que el PC plantee que se pueda confundir a la sociedad. “Resulta absurdo pensar que alguien va a pensar la Lista 9 pensando que va a votar al PC” o viceversa, enfatizó y añadió que esto es “una subestimación sublime de la población”.

De esta manera, Amado remarcó que lo que protege la reglamentación es la utilización de “batllismo” en la hoja electoral, no en la campaña. “Nosotros [lo] vamos a cumplir a rajatabla. Que se quede tranquilo el PC”, manifestó.

“No vamos a dejar de reivindicar nuestra condición de batllista”, concluyó Amado.

