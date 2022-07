Tras denuncia en redes por plagio de documento, ANEP investiga si “realmente fue así”

Locales

Después de la denuncia por plagio de un documento del Consejo de Formación en Educación (CFE) realizada en redes sociales por la profesora Adela Riccetto y replicada por la cuenta oficial de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y otros docentes, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dijo en declaraciones consignadas a El País que “se está investigando si esto realmente fue así”.

Algunos fragmentos del documento titulado “Propuestas para el diseño de la formación de grado de los educadores” son iguales a la descripción de un curso para docentes en Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación de Argentina.

“La etimología de la palabra pandemia remite a algo que afecta a todos. No se trata de un episodio local, parcial, exclusivo de algunas sociedades. Es una situación totalizante, general y global. Sin embargo, esto no implica que esta afectación sea igual para todas las sociedades ni para todos los habitantes del planeta”, señala el documento del CFE, sin utilizar comillas.

En la descripción del curso “Saberes necesarios para repensar las prácticas educativas en la formación docente”, que se dio en 2020 para educadores argentinos, se lee el mismo texto con una modificación: en vez de “los habitantes del planeta” dice “los que poblamos el planeta”. Esto sucede también con otros fragmentos de las páginas 5, 6 y 14. Algunos se reproducen textualmente y otros tienen leves cambios.

Por su parte, Víctor Pizzichillo, presidente del CFE, señaló a El Observador que se trata de “un documento en construcción”, que se difundió para obtener comentarios y propuestas de los otros actores del consejo.

El jerarca indicó que hay además “un cronograma de actividades” en el que está previsto que se trabaje sobre aspectos formales, como las citas a otros documentos. Asimismo, reconoció que, por el momento, le faltan citas al documento, pero dijo que eso refiere a la introducción. “La parte medular del documento no tiene esos problemas”, aclaró.

Según informó El Observador, Julián Mazzoni, consejero del CFE, advirtió de esta situación, pero Pizzichillo le quitó importancia y descartó una investigación administrativa, aunque “valoró” el aporte.

“Si fuera el documento final sería una catástrofe”, dijo, pero indicó que no es así.

De acuerdo con el presidente del CFE, la idea es que sea un texto “participativo”. Por esto se difundió a todos los actores del consejo, incluidos profesores, estudiantes, sindicatos, etcétera.

Por otra parte, La Diaria comunicó que desde la oposición se plantea realizar un pedido de informes al CFE y, de ser necesario, pedir una instancia parlamentaria con las autoridades de la educación.

Pedido de informes

El senador Sebastián Sabini, vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura, calificó el hecho como “muy grave” porque se trata de un documento muy importante, que es el que va a regir la reforma educativa de formación docente.

“No es cualquier documento, es un documento oficial que aprobó el gobierno, que aprobó la mayoría del gobierno del Consejo de Formación en Educación y que lo hizo sin los votos ni de los estudiantes ni de los docentes porque se entregó 24 horas antes”, informó.

Asimismo, señaló que un plagio tanto para un docente como para un estudiante es una falta “gravísima” y agregó: “Que lo realicen las autoridades mucho más”.

En este sentido, exigió una explicación inmediata porque esto es “absolutamente inaceptable en una institución que busca ser universitaria, es una muestra de ineptitud y de que existe falta de preparación”.

“El que firma la resolución que aprueba el documento es el director del Consejo de Formación en Educación, que depende de la Administración Nacional de Educación Pública, que a su vez depende el Ministerio de Educación y Cultura. O sea que acá nadie puede tirar la responsabilidad para el costado”, expuso.

A su vez, comentó que la bancada del senado del Frente Amplio está realizando un pedido de informes para que se amplíe la información. El senador recordó un episodio similar cuando en 2021 se reveló que el título de posgrado en el currículum de la directora de Secundaria era falso.

“No pasó absolutamente nada”, lamentó, al tiempo que subrayó que el documento presentado “no es un borrador” sino que es un “documento oficial”.

La unión hace la fuerza

Por su parte, ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, respaldó este lunes en conferencia de prensa a las autoridades de ANEP.

"Las autoridades educativas están más fuertes que nunca. Esas cosas que se dicen, no me voy a meter en un tema que no es mío, pero ni siquiera es como se dicen", dijo.

En tanto, Da Silveira no profundizó sobre el supuesto plagio, pero reiteró que el pedido de renuncia es algo "que tira por ahí" Fenapes, pero que no hubo "pedido de renuncia formal en ninguna parte".

"Nadie está pensando en eso. Son ataques o movimientos que están motivados políticamente", manifestó.