Tras decirle “atrevido”, candidato colorado de Florida presentó listas con imagen de Ojeda

Juan Justo Amaro, candidato a la Intendencia de Florida por el Partido Colorado (PC), criticó la semana pasada al senador Andrés Ojeda, secretario general de la fuerza política, a quien llamó “atrevido” y lo acusó de “faltar a su palabra” por no apoyar su postulación.

Ante esto, Ojeda afirmó que no entraría en un debate público “con un compañero” y que, “por ninguna razón”, perdería “la compostura”, pero sí pidió que se “respete” su figura.

Sin embargo, fuentes cercanas a Ojeda aseguraron a Montevideo Portal que Amaro presentó listas, de cara a la elección departamental, con la imagen del senador en el papel.

Amaro había afirmado que Ojeda “faltó a su palabra” al apoyar a Pablo Lanz, también candidato colorado a la comuna de Florida.

“Bien clarito: Andrés Ojeda no cuenta más ni con mi apoyo, ni con mi respeto”, escribió Amaro en la red social X el sábado. “Él no me respeta ni como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo”, agregó.

Luego, en otra publicación, el candidato, quien apoyó a Ojeda en las elecciones de octubre de 2024, sostuvo que a partir de ahora su camino “será transitado” desde la “independencia política”.

Fuentes cercanas a Ojeda dijeron a Montevideo Portal que el acto de Lanz estaba fijado con dos meses de anticipación, mientras que el de Amaro fue establecido sobre la fecha para el día anterior al de su competidor partidario. Además, aseguraron que Amaro pidió el apoyo excluyente de Ojeda para la candidatura a la Intendencia de Florida.

