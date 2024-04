Tras críticas por atraso cambiario, Labat habló de “evangelizar” y “desdolarizar” economía

Economía

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, expuso el pasado martes ante representantes de empresas en un espacio organizado por “Somos Uruguay”, en el marco de los cuestionamientos que recibe el gobierno por el actual valor del dólar.

Sin embargo, un día antes de que se conociera la información de que la inflación interanual cerró en marzo en 3,8%, dentro del rango meta (3% - 6%) por décimo mes consecutivo y la más baja en los últimos 18 años.

En principio, Labat afirmó que iba a centrar su discurso en la inflación, “que es el objetivo central que tiene el BCU”.

“La mejor contribución que el BCU le puede hacer a la sociedad es tener una inflación baja. Eso lo repetimos, lo repetimos y lo repetimos. Hay muchas razones, pero una implica evitar muchos efectos redistributivos que la sociedad tiene cuando se tiene una inflación alta. Perjudica el funcionamiento micro de la economía, porque se toman decisiones que no son las óptimas [por parte de los empresarios]. En 2020, resolvimos que el único objetivo del BCU era bajar la inflación para ir hacia un peso uruguayo de calidad”, afirmó Labat.

En esta línea, el jerarca destacó como instrumentos que la institución ha utilizado para bajar la inflación “la tasa de interés y la mejora en la comunicación (más transparente) con los analistas y agentes económicos”.

“Un cuarto pilar es la desdolarización (el quinto es la libre flotación). Quizás de los pilares planteados por el BCU sea el que ha ido más lento, pero ha habido ciertas mejoras. Hay indicadores como en los depósitos, que algo menos dolarizados están. Los créditos también. En las transacciones se ha ido mejorando, pero todavía falta mucho. Es parte de la evangelización que queremos hacer, pero requiere tiempo”, afirmó Labat, y añadió que para tener una “mayor desdolarización de la economía se necesita una inflación baja por mucho tiempo”.

En la oportunidad, Labat remarcó que el objetivo del BCU es que la inflación esté en 4,5%, “con un rango de tolerancia que va entre 3% y 6%”.

“Hoy estamos donde queríamos estar, aunque las expectativas de los empresarios (se ubica en torno del 6%) todavía no están donde queremos”, añadió.

Con respecto al valor del dólar, que ha provocado las críticas de parte del sector exportador y también de la oposición cuando se ubicó en la franja de $ 37, el economista destacó que uno de los “problemas que ha tenido Uruguay para bajar la inflación es la falta de credibilidad”.

“Pasamos de una historia muy larga de inflación ha tener durante 20 años el 8%. Cuando tengo esa historia, es difícil que me crean que la voy a romper. Entonces, ser absolutamente ortodoxo en la libre flotación me ayuda a construir credibilidad”, explicó el jerarca, en referencia a que el BCU no interviene en el mercado cambiario desde agosto de 2021, pese a reclamos.

“Hay un objetivo claro que es la inflación, no dos, tres, cuatro objetivos. Cuando hay libre flotación, el mejor dato y la mejor estimación de cuánto debe valer el dólar es lo que dice a las 16 horas la publicación del BCU de ese día. No hay otra. Puedo usar fundamentos, teorías para decir por donde debería ir la evolución del tipo de cambio. Pero son modelos, teorías que uno después no puede querer adecuar la realidad a la teoría si la realidad no da lo que a uno le gusta”, graficó Labat.

Finalmente, el jerarca dijo que el “precio uruguayo se ha apreciado claramente en los últimos tres años”, pero “también hay un montón de indicadores que terminan justificando el movimiento del tipo de cambio”.

Por citar uno, ejemplificó, “hace 15 días la calificadora Moody’s le subió la nota a Uruguay a bbb+”. Además, mencionó la inversión de UPM como otra variable para empujar el tipo de cambio a la baja, entre otras como las inversiones extranjeras o potenciales.

“Eso claramente tiene un efecto sobre el tipo de cambio, la fortaleza del peso y la credibilidad de Uruguay”, valoró.

En otro orden, Labat respondió a lo expresado por el senador y expresidente del BCU Mario Bergara, quien afirmó días atrás que Uruguay tenía actualmente “el atraso cambiario más grande del siglo”.

El economista comparó la inflación en dólares de Uruguay con la inflación de Estados Unidos (EEUU) en los últimos cuatro años: “No tenemos una inflación en dólares muy distinta de la que tuvo el mundo. En 2020 y 2021 tuvimos menos que en EEUU. En 2022, sí. Y en 2023 apenas. Esa frase del ‘atraso cambiario más grande de la historia’ no se ve. En los últimos cuatro años la inflación en EEUU fue de cerca del 20%. O sea, si alguien tenía US$ 100.000 ahorrados, hoy con ese monto compra un 20% menos de productos que hace cuatro años”.

Este jueves el dólar cerró a la baja en $ 38,24, después de una semana en la que venía subiendo y superó la franja de los $ 37, según datos la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

