Tras ciclón extratropical, UTE restablece su servicio: hay 4.888 usuarios sin luz

El ciclón extratropical registrado este fin de semana provocó diversos inconvenientes en el territorio, con caídas de árboles y, como suele suceder en estas instancias, cortes de luz.

En tal sentido, al momento, existen 4.888 usuarios de UTE que no han logrado restablecer su servicio, lo que representa un 0,28% de los clientes totales.

Particularmente, Montevideo es el departamento más afectado, con 2.359 usuarios sin luz, seguido por Canelones con 2.038. En tanto, en Maldonado, existen 234 clientes sin servicio.

En particular, los barrios de Ituzaingó (248) y Manga (236) en Montevideo, y Ciudad de la Costa (747) en Canelones, son los lugares con mayor cantidad de cortes. El barrio de Malvín (101) también aparece como una zona con un alto número de clientes afectados.

Los reclamos por falta de energía se pueden realizar a través del siguiente link.



