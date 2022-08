Tras caso Marset, gobierno retoma decreto que impide dar pasaporte a detenidos en exterior

Política

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, dijo a Montevideo Portal que el gobierno trabaja en un nuevo decreto que amplíe la requisitoria de antecedentes judiciales para expedir un pasaporte a los adquiridos tanto en Uruguay como en el extranjero, luego del sonado caso del narcotraficante Sebastián Marset, a quien se le otorgó un pasaporte uruguayo oficial mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por haber querido ingresar con un documento paraguayo apócrifo.

Remarcó que el decreto actual (129/014), que data del año 2014, establece que se pida información de antecedentes en el Uruguay; en el decreto anterior (167/993), del año 1993, solo se indicaba “antecedentes”, incluyendo también los delitos cometidos en el exterior. “Cuando [el decreto de 1993] dice ‘información de antecedentes’, no dice en Uruguay o en la China o en un país determinado, es en todas partes”, recalcó.

Lo que se hará ahora, según contó, es volver a ampliar la requisitoria de delitos a nivel internacional, igual que volver a exigir no estar privado de libertad y carecer de una orden de fronteras en cualquier ciudad o país. “Entonces, si el decreto actual establece eso, esta persona, cuando el Ministerio de Relaciones le emitió y firmó el pasaporte y se lo entregó, se efectuó de acuerdo a Derecho; nos guste o no, es lo que decía la normativa”, adelantó sobre el caso de Marset.

Con respecto al narcotraficante uruguayo, a quien mientras estaba detenido le fue otorgado el pasaporte uruguayo, Maciel dijo que en ese caso se chequeó, de acuerdo al decreto vigente, si tenía antecedentes en Uruguay. En su caso, estaba detenido en otro país, pero la normativa no aplicaba.

“En el año 2021, que fue cuando se le expide el pasaporte, en ese momento no tenía ninguna causa abierta ni había ninguna requisitoria de captura, ni alerta roja ni captura internacional por parte de nadie. Entonces, en Uruguay, no tenía ningún antecedente y tampoco había llegado a Uruguay ninguna requisitoria de captura. Por eso, en ese momento, se le expide por parte de Cancillería —que es la que firma— un pasaporte a alguien que está en el exterior, como le firman el pasaporte a todos los que lo tramitan”, explicó el viceministro.

“Esta persona tuvo causas abiertas, sí. Hasta el 2020 tuvo causas abiertas, que algunas fueron sobreseídas y otras fueron clausuradas por la Justicia. Por lo tanto, en el año 2019, que él había solicitado pasaporte, ahí sí tenía causas abiertas y no se le otorgó”, agregó.

No obstante, según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación, las autoridades que investigaban a Marset sabían que estaba vinculado con el Primer Cártel Uruguayo (PCU). Si bien no actuó directamente en los hechos, las autoridades lo consideran como uno de los autores intelectuales. De hecho, la investigación que llevan adelante Estados Unidos y Colombia sobre el uruguayo, que lo acusa de autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ratificó la línea investigativa de la Fiscalía uruguaya.

Teniendo en cuenta que había líneas de investigación que lo hacían sospechoso, Montevideo Portal consultó al subsecretario del Interior sobre si desde la cartera tenían conocimiento de lo que era Marset, como para dar un aviso a la Cancillería y evitar que se expidiera ese documento.

Maciel respondió que no tienen por qué contactarse con otros organismos [por ejemplo, Fiscalía], salvo que se les informe formalmente, por tanto, desconoce el trabajo interno que se estaba haciendo en el Ministerio Público con respecto a Marset.

“Saber lo que era Marset… son todas presunciones, porque yo puedo presumir que sea un delincuente, pero no lo tengo probado. Yo no te puedo impedir nada mientras no pueda y la Justicia determina o tu prisión o lo que la norma prohíba sacar tu pasaporte. Acá la norma que existía en el Uruguay era que no tuvieras antecedentes en el país, punto. ¿Tenía antecedentes en Uruguay? No, en ese momento no”, indicó.

Consultado sobre por qué no hubo una advertencia desde las autoridades investigativas sobre la peligrosidad de Marset, Maciel se preguntó qué tiene que ver la peligrosidad con el cumplimiento de las normas cuando no hay delitos comprobados.

“Nosotros lo que hicimos fue cumplir con la ley, ¿qué dice la ley? Que si un ciudadano en Uruguay no tiene antecedentes, hay que pedirlo el pasaporte. Ah, no, pero es muy peligroso. ¿Y dónde está la frase en alguna norma, decreto, ley o resolución que diga al que es peligroso objetivamente? No, es absolutamente arbitrario y subjetivo. ¿Qué juzgado estableció que se le prohíba entregar un pasaporte? Ninguno, ni de nuestro país ni tampoco a nivel internacional”, concluyó.

