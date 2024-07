Tras caso Caram, Zubía propone ley para quitar proceso abreviado a algunos funcionarios

Política

El diputado colorado y exfiscal, Gustavo Zubía, comunicó que presentará un proyecto de ley para quitar el beneficio del proceso abreviado para “funcionarios públicos con determinadas características” en casos en los que sean enjuiciados.

El líder del sector Tercera Vía convocó a una conferencia de prensa este miércoles a las 12:30, en la que dará detalles de la iniciativa legislativa que plantea modificar el artículo 272 del Código del Proceso Penal.

De la conferencia participarán Andrés Ojeda, candidato a la presidencia por el Partido Colorado —a quien Zubía apoya desde antes de las internas—, así como la exfiscal Gabriela Fossati y la diputada Elsa Capillera.

El artículo 272 del Código del Proceso Penal reza lo siguiente: “Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos que constituyan delitos cuyo tipo básico esté castigado con una pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, cualquiera fuere la entidad de esta última. No se aplicará el proceso abreviado al homicidio con circunstancias agravantes especiales (artículo 311 del Código Penal), ni al homicidio con circunstancias agravantes muy especiales (artículo 312 del Código Penal). Será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su conformidad con la aplicación de este proceso. La existencia de varios imputados no impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. En ese caso, el acuerdo celebrado con un imputado no podrá ser utilizado como prueba en contra de los restantes”.

El anuncio del diputado colorado se da luego de la condena al exintendente de Artigas Pablo Caram, así como de su primo Rodolfo Caram, exsecretario general de la comuna artiguense, y de su sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos. Todos por la causa que investiga el pago de horas extra de forma irregular a funcionarios de la comuna.