Tras cambio en sistema de gestión, IM mantiene atrasos en los pagos a algunos proveedores

El director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, dijo que hubo rezagos en particular en enero, pero que la situación se está normalizando.

Tras un cambio en el sistema informático de gestión que llevó adelante la Intendencia de Montevideo (IM), se han registrado desde la comuna atraso en los pagos a algunos de los proveedores.

Según pudo saber Montevideo Portal, en algunos casos el retraso en los pagos lleva al menos un par de meses para algunos de los servicios contratados.

El director de Recursos Financieros de la IM, Mauricio Zunino, explicó a Montevideo Portal que el cambio en el sistema informático de gestión se dio el pasado 10 de enero y que esa situación ha producido “alguna demora que se está normalizando”.

“Sobre todo se dio a partir del 10 de enero que fue cuando se instaló. Hoy hay algún caso, pero puntual”, detalló el economista.

Consultado por proveedores que informaron a Montevideo Portal el atraso era de casi cuatro meses, el jerarca sostuvo que en esos casos “el proveedor tiene que haber tenido algún problema para poder haber cobrado”.

“No terminaron bien el servicio, no hubo conformidad o tuvo algún problema con los certificados. Los problemas que hubo -con el cambio de sistema- fue de rezago de días, en particular en enero y todavía queda alguna cosa. Puede haber también alguna factura que no migró bien al nuevo sistema. Ese tipo de cosas, que fueron las que se tuvieron que solucionar de forma manual”, señaló Zunino, que agregó que ese tipo de cosas siempre ocurren en este tipo de modificaciones.

En la web de la IM se realizó un comunicado en la que se advirtió a los proveedores sobre el cambio de sistema.

La comuna informó que en el marco de la transición del sistema financiero/contable a implantarse en enero 2022, el último día hábil para presentar facturas correspondientes al ejercicio 2021 fue el 5 de enero.

“Asimismo, informamos que las facturas de obras y servicios de diciembre podrán enviarse a partir del 20 de diciembre, de acuerdo al procedimiento vigente”, se señaló en la web, que también informó sobre nuevos requisitos para la emisión de facturas vinculadas a bienes y servicios correspondientes a 2022.

