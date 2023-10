Tras anuncio de paro general de ómnibus, empresas de suburbanos redoblan críticas al MTOP

Locales

Montevideo Portal

Luego de que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) anunciara un paro general “de todo el transporte de pasajeros” para el próximo viernes 27, la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano (Cestrame) realizó este martes una presentación ante periodistas donde señaló un “desfasaje” creciente entre los ingresos y los costos de las compañías, y advirtió que “la disminución de ingresos no fue atendida por medidas correctivas” de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

“Las empresas están perdiendo desde hace años, pero ahora esa pérdida se hace insostenible”, aseguró la cámara en su presentación, a la que accedió Montevideo Portal, donde también sostuvo que “se construyó un relato de ineficiencia” de las compañías, que no es tal.

En relación al conflicto con el sindicato, mientras los trabajadores de los ómnibus suburbanos aseguran que todavía no se ha implementado un incremento salarial correspondiente al mes de junio, las empresas dicen que el aumento debe ser fijado por un decreto que todavía “no se ha dado a conocer”.

“El ajuste es retroactivo al 1º de junio, pero el aumento de tarifas se fijó el 1º de setiembre. El porcentaje fijado sólo cubre el aumento del mes de junio. No está financiado el ajuste de julio y agosto. Otra vez, el regulador no sólo no da solución al problema, sino que complica aún más la débil situación financiera del sector”, afirmó también la cámara empresarial.

En el comunicado que emitió este lunes, la Unott remarcó que desde el 2 de setiembre los boletos tuvieron un aumento de 6,58%, pero reclamó que “las empresas no le pagan el salario correspondiente a sus trabajadores”.

“Los trabajadores del transporte del sector suburbano han venido sufriendo en los últimos meses un ataque sistemático a su salario y condiciones de trabajo. Es sabido por autoridades nacionales y departamentales, y por la opinión pública que las empresas permisarias deberían haber hecho efectivo el aumento salarial correspondiente al convenio vigente a partir del 1° de junio, y en lugar de cumplir con esa obligación se han dedicado a buscar pretextos amparados por la inacción y permisividad de un Poder Ejecutivo absolutamente omiso y falto de resolución para hacer cumplir los derechos de dichos trabajadores”, afirmaron los trabajadores.

El 10 de octubre, en un comunicado, Copsa señaló que esperaba que el gobierno “dé respuesta a la demanda de los trabajadores”.

En tanto, en la presentación realizada este lunes, las compañías aseguraron que al mes de agosto de 2023 recaudan $ 64,5 por kilómetro recorrido, cuando la tarifa establecida por el MTOP como regulador es de $ 87,11.

Además, afirmaron las empresas, la venta de boletos en 10 años cayó a casi la mitad, de unos 76 millones de tickets en 2012 a 38 millones en 2022.

Por tanto, entre sus conclusiones, Cestrame advirtió que “la recaudación por kilómetro es menor a la que está implícita en la tarifa, lo que se debe a un supuesto de ocupación desactualizado y a la fijación de tarifas por tramo que no guardan relación con las distancias recorridas”. “Los ajustes aplicados en la tarifa no alcanzaron el porcentaje de variación que tuvo el valor kilómetro establecido en la paramétrica vigente”, agregó la gremial.

La cámara también reclama que el MTOP haga público los resultados de un informe elaborado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la metodología de cálculo que la tarifa.

“Se se construyó un relato de ineficiencia de las empresas, sabemos que no es así porque ahora con la tecnología STM los datos reales están, y el desfasaje entre ingresos y costos también están claros”, afirmó Cestrame.

“La delegación ministerial en el Parlamento argumentó que este informe no toma estado público porque no está terminado. Sabemos que es falso”, agregaron las empresas.

