Tras anuncio de Fancap, Stipanicic salió el cruce: “Agravan pérdidas y causan daños”

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, criticó las medidas que tomará el sindicato Federación Ancap (Fancap) y afirmó que “agravan las pérdidas, causan daños a los activos de la refinería y provocarán el deterioro del patrimonio de Ancap”.

Este lunes, los sindicatos de las empresas estatales Ancap, OSE y UTE brindaron en conjunto una conferencia de prensa para informar que se declararon en conflicto y que llevarán adelante diversas medidas en los próximos días, entre ellas, paros sorpresivos y la no realización de horas extras.

Paros sorpresivos, corte de horas extras y no firma de permisos de trabajo: hace tres meses no se puede realizar mantenimiento en la refinería, ANCAP no produce en sus plantas de cemento y se afecta el trabajo de quienes llevan el combustible a las estaciones y en ellas trabajan. — A. Stipanicic (@a_stipanicic) July 17, 2023

“Por querer mantener a Ancap en un negocio que pierde desde hace 20 años, las medidas sindicales no buscarán afectar a la población, pero no hay duda que agravan esas pérdidas, causan daños a los activos de la refinería y provocarán el deterioro del patrimonio de Ancap. Paros sorpresivos, corte de horas extras y no firma de permisos de trabajo: hace tres meses no se puede realizar mantenimiento en la refinería, Ancap no produce en sus plantas de cemento y se afecta el trabajo de quienes llevan el combustible a las estaciones y en ellas trabajan. Las medidas sindicales son una falta de respeto al trabajo los empleados de los contratistas de Ancap que no pueden trabajar en la refinería o de los camioneros que deben hacer esfuerzos extraordinarios para llevar el combustible a las estaciones de servicio”, escribió Stipanicic en su cuenta de Twitter.

El jerarca sentenció que “es una afrenta al esfuerzo de tanta gente”, tras las crisis de la pandemia, la sequía y la crisis hídrica, y la situación comercial dificultosa del litoral, de la mano del bajo precio del dólar estadounidense.

“Quienes toman esas medidas abandonaron el espacio de diálogo al más alto nivel en el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y con presencia del Pit-Cnt y pretenden adoptar decisiones de negocio que corresponden a las autoridades legítimas de la empresa. La intransigencia sindical afecta a los buenos trabajadores”, afirmó Stipanicic.