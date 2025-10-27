Tras agonizar varias horas, falleció hombre que fue baleado en la cabeza en la vía pública

La Jefatura de Policía de Salto trabaja en el esclarecimiento de un hecho de sangre ocurrido ayer en la capital del departamento.
Según informara el medio local Tiempo de Noticias, el hecho ocurrió sobre las 17:15 en las calles 3 y 4, en el barrio Quiroga de la ciudad de Salto.
Allí, sujetos que circulaban en una moto, dispararon contra un hombre que se encontraba en la vía pública. El sujeto recibió un impacto en la cabeza y fue trasladado al Hospital Regional Salto, donde ingresó en estado de coma.
Pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible estabilizarlo. Su deceso se comunicó después de las 22 horas.
De acuerdo con el citado informe, la Policía detuvo a tres individuos, quienes estarían involucrados en el asesinato.
