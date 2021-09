Transporte quería cambiar histórico puente ferroviario en Durazno: Vidalín se negó

Política

“El puente no se cambia. No estaba ni en el pliego ni en el contrario el cambio del puente”, aseguró el intendente de Durazno.

Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de la Intendencia de Durazno se vieron enfrentadas en las últimas horas por el puente ferroviario ubicado en la ciudad del departamento. Es que, según informó Alternativa Durazno y confirmó Montevideo Portal¸ las autoridades de la cartera que se encarga de las obras públicas pretendían sustituir el puente por uno nuevo para que pase el tren que se encargará del traslado del cargamento de la planta de UPM.

El problema es que en los planteos a la intendencia departamental nunca estuvo sobre la mesa sustituirlo, sino que lo que se pensaba era hacer un refuerzo. Este desencuentro entre sustitución o refuerzo “calentó” la situación, según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes cercanas al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

El jefe departamental dialogó con Montevideo Portal, quien aseguró en primer lugar “que el puente no se cambia”. “No estaba ni en el pliego ni en el contrario el cambio del puente. Se habla de un refuerzo”, dijo Vidalín, al tiempo que recalzó que “hará valer” lo que dice el documento.

En tal sentido, Vidalín informó que este puente, que fue construido entre 1878 y 1879, es considerado como patrimonio departamental. “Desde el punto de vista histórico y sentimental es un monumento histórico”, señaló. Además, contó que el nuevo puente que pretenden colocar es de origen chino.

“Quiero ver escrito que me digan que no (lo van a sustituir), la empresa me lo quiere sustituir por uno igual traído de china, pero el puente no lo cambian. Si quieren bajar partes y realizar los cambios que quieran, lo pueden hacer, pero el puente no se cambia porque tiene el mismo valor histórico que puede tener el Monumento a Colón o la Iglesia de San Pedro”, opinó.

Consultado sobre los argumentos que le dieron desde la empresa del por qué modificarlo, Vidalín informó que la razón es porque el nuevo tren de UPM tendrá ejes en los vagones que soportarán una mayor cargo y, por tanto, quieren “tener la certeza de que van a tener un puente para los próximos 50 años”. “Pueden reforzarlo, como estaba en el contrato, pero no cambiarlo porque no estaba previsto”, reiteró.

“Bastante me ha costado la políticamente la defensa del tren y de UPM. Mucho me ha costado esa defensa, me ha costado en votos. He tenido buen eco del presidente de AFE, Miguel Vaczy, y de Alejandro Ruibal (vicepresidente Comercial y de Operaciones de la empresa Saceem) que me han manifestado e interpretar en mis palabras el sentir de los duraznenses”, agregó.

Finalmente, Vidalín sostuvo que este puente “forma parte del sentir de los duraznenses”. “Está muy bien el avance, todos apostamos al desarrollo, Durazno se ha visto favorecido enormemente con este emprendimiento, el tren trae desarrollo, no va a ser solo el tren de UPM, sino que, seguramente, por el simple hecho que llega al puerto de Montevideo va a ser el tren de carga de todos los emprendimientos que tiene Durazno, bienvenido, pero respetando lo que es el patrimonio que forma parte de nuestro sentimiento”, concluyó.

